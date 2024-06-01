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01 июня 2024, 20:07 |
658
2

ВИДЕО. Беседин и Макаренко отличились голами за Ордабасы

Украинцы забили голы в ворота «Жетысу»

01 июня 2024, 20:07 |
658
2
ВИДЕО. Беседин и Макаренко отличились голами за Ордабасы
ФК Ордабасы. Артем Беседин

1 июня проходит матч 10-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Жетысу». После первого тайма хозяева побеждают со счетом 3:1.

В стартовом составе хозяев сегодня вышел украинский нападающий Артем Беседин, который на 21-й минуте открыл счет в поединке. Для украинца это второй гол в текущем сезоне. Беседин поразил ворота соперника из-за пределов штрафной.

На 33-й минуте забил еще один украинец – полузащитник Евгений Макаренко, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Гол Беседина

Гол Макаренко

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Артем Беседин Ордабасы Жетысу видео голов и обзор чемпионат Казахстана по футболу Евгений Макаренко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Перець
Покурили ганджубасу і забили за  Ордабаси
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Falko
Монстри! Ребров, спиш? ))
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