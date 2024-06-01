ВИДЕО. Беседин и Макаренко отличились голами за Ордабасы

1 июня проходит матч 10-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Жетысу». После первого тайма хозяева побеждают со счетом 3:1.

В стартовом составе хозяев сегодня вышел украинский нападающий Артем Беседин, который на 21-й минуте открыл счет в поединке. Для украинца это второй гол в текущем сезоне. Беседин поразил ворота соперника из-за пределов штрафной.

На 33-й минуте забил еще один украинец – полузащитник Евгений Макаренко, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Гол Беседина

Гол Макаренко