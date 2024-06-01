Другие новости01 июня 2024, 20:07 |
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ВИДЕО. Беседин и Макаренко отличились голами за Ордабасы
Украинцы забили голы в ворота «Жетысу»
01 июня 2024, 20:07 |
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1 июня проходит матч 10-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Жетысу». После первого тайма хозяева побеждают со счетом 3:1.
В стартовом составе хозяев сегодня вышел украинский нападающий Артем Беседин, который на 21-й минуте открыл счет в поединке. Для украинца это второй гол в текущем сезоне. Беседин поразил ворота соперника из-за пределов штрафной.
На 33-й минуте забил еще один украинец – полузащитник Евгений Макаренко, для которого этот гол стал первым в сезоне.
Гол Беседина
Гол Макаренко
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