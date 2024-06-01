Лучшими пенальтистами УПЛ-2023/24 стали Буяльский и Путря
Капитаны «Динамо» и «Черноморца» реализовали в минувшем сезоне 3 пенальти из 3-х
В сезоне-2023/24 три и более 11-метровых пробили только 4 игрока. Виталий Буяльский («Динамо») и Илья Путря («Черноморец») реализовали 3 пенальти из 3-х, Руслан Степанюк («Ворскла») – 3 из 4-х, а Василий Грицук («Полесье») – 2 из 3-х.
Два гола с «точки» забил Андрей Ярмоленко, который не знает промахов с 11-метровой отметки 14 ударов подряд. В истории чемпионатов Украины более продолжительную результативную пенальтийскую серию имел только Васил Гигиадзе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Серия
|
Период
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс
|
19
|
21.04.2001 - 26.03.2006
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
14*
|
06.04.2014 - 04.08.2023
|
3.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень
|
13
|
17.07.1994 - 14.05.1999
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
13
|
30.08.1998 - 04.03.2007
|
5.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
12
|
23.09.2007 - 07.08.2010
|
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д, Ильичевец
|
12
|
17.07.2002 - 31.10.2010
|
|
|
Арсенал
|
|
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА
|
11
|
17.04.1999 - 23.09.2001
|
|
Сергей МИЗИН
|
ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
11*
|
19.03.1997 - 05.08.2006
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
Ильичевец, Севастополь
|
11*
|
15.11.2008 - 23.05.2014
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
18.03.2018 - 06.10.2019
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
03.11.2019 - 27.11.2021
|
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
Черноморец, Александрия
|
11*
|
31.03.2018 - 05.11.2022
* серия не закончена.
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