Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшими пенальтистами УПЛ-2023/24 стали Буяльский и Путря
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 19:37 | Обновлено 01 июня 2024, 19:41
79
0

Лучшими пенальтистами УПЛ-2023/24 стали Буяльский и Путря

Капитаны «Динамо» и «Черноморца» реализовали в минувшем сезоне 3 пенальти из 3-х

01 июня 2024, 19:37 | Обновлено 01 июня 2024, 19:41
79
0
Лучшими пенальтистами УПЛ-2023/24 стали Буяльский и Путря
ФК Динамо. Виталий Буяльский

В сезоне-2023/24 три и более 11-метровых пробили только 4 игрока. Виталий Буяльский («Динамо») и Илья Путря («Черноморец») реализовали 3 пенальти из 3-х, Руслан Степанюк («Ворскла») – 3 из 4-х, а Василий Грицук («Полесье») – 2 из 3-х.

Два гола с «точки» забил Андрей Ярмоленко, который не знает промахов с 11-метровой отметки 14 ударов подряд. В истории чемпионатов Украины более продолжительную результативную пенальтийскую серию имел только Васил Гигиадзе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

14*

06.04.2014 - 04.08.2023

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА

11

17.04.1999 - 23.09.2001

Сергей МИЗИН

ЦСКА/Арсенал, Днепр,

11*

19.03.1997 - 05.08.2006

Металлист, Карпаты

Константин ЯРОШЕНКО

Ильичевец, Севастополь

11*

15.11.2008 - 23.05.2014

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

18.03.2018 - 06.10.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

03.11.2019 - 27.11.2021

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Черноморец, Александрия

11*

31.03.2018 - 05.11.2022

* серия не закончена.

По теме:
Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
Во всех матчах УПЛ-2023/24 приняли участие только 8 игроков
Самым возрастным бомбардиром сезона-2023/24 стал 37-летний Милько
цифры и факты итоги сезона УПЛ Виталий Буяльский Илья Путря
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01 июня 2024, 06:55 6
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Экс-чемпион мира принял участие в блиц-опросе

Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает
Футбол | 01 июня 2024, 17:55 29
Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает
Срна признался, почему Шахтер вернул скандального Гая и кем он работает

Дарио подтвердил, что Гай занимает должность аналитика в академии

Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Футбол | 01.06.2024, 00:03
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
Бокс | 01.06.2024, 07:12
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Футбол | 01.06.2024, 19:39
Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
30.05.2024, 17:28 6
Футбол
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
01.06.2024, 00:01 8
Футбол
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
31.05.2024, 10:30 15
Футбол
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 1
Бокс
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 09:33 254
Футбол
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем