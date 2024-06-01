Лучшими пенальтистами УПЛ-2023/24 стали Буяльский и Путря

В сезоне-2023/24 три и более 11-метровых пробили только 4 игрока. Виталий Буяльский («Динамо») и Илья Путря («Черноморец») реализовали 3 пенальти из 3-х, Руслан Степанюк («Ворскла») – 3 из 4-х, а Василий Грицук («Полесье») – 2 из 3-х.

Два гола с «точки» забил Андрей Ярмоленко, который не знает промахов с 11-метровой отметки 14 ударов подряд. В истории чемпионатов Украины более продолжительную результативную пенальтийскую серию имел только Васил Гигиадзе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Серия Период 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс 19 21.04.2001 - 26.03.2006 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 14* 06.04.2014 - 04.08.2023 3. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень 13 17.07.1994 - 14.05.1999 Сергей РЕБРОВ Динамо 13 30.08.1998 - 04.03.2007 5. Марко ДЕВИЧ Металлист 12 23.09.2007 - 07.08.2010 Сергей ЗАКАРЛЮКА Металлург Д, Ильичевец 12 17.07.2002 - 31.10.2010 Арсенал 7. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА 11 17.04.1999 - 23.09.2001 Сергей МИЗИН ЦСКА/Арсенал, Днепр, 11* 19.03.1997 - 05.08.2006 Металлист, Карпаты Константин ЯРОШЕНКО Ильичевец, Севастополь 11* 15.11.2008 - 23.05.2014 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 18.03.2018 - 06.10.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 03.11.2019 - 27.11.2021 Максим ТРЕТЬЯКОВ Черноморец, Александрия 11* 31.03.2018 - 05.11.2022

* серия не закончена.