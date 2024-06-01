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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 19:14 | Обновлено 01 июня 2024, 19:20
352
0

Во всех матчах УПЛ-2023/24 приняли участие только 8 игроков

Больше всего времени провел на поле в минувшем сезоне Алексей Сыч

01 июня 2024, 19:14 | Обновлено 01 июня 2024, 19:20
352
0
Во всех матчах УПЛ-2023/24 приняли участие только 8 игроков
ФК Рух. Алексей Сыч

В сезоне-2023/24 выступали 490 футболистов. И только восемь из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провели на поле 23-летний защитник «Руха» Алексей Сыч – 2686 минут и его коллега по амплуа из «Кривбасса» 22-летний камерунец Иван Дибанго – 2624.

Среди вратарей список гвардейцев сезона возглавили Павел Исенко и Кирилл Фесюн, отыгравшие 29 встреч без замен в воротах соответственно «Ворсклы» и «Колоса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2023/24

Игрок

Клуб

М

МС

Минуты

Алексей СЫЧ

Рух

30

30

2686

Иван ДИБАНГО

Кривбасс

30

30

2624

Тимур СТЕЦКОВ

Кривбасс

30

29

2554

Андрей ШТОГРИН

Черноморец

30

28

2445

Руслан ЧЕРНЕНКО

Оболонь

30

27

2262

Даниил СИКАН

Шахтер

30

25

1992

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК

Кривбасс

30

23

2184

Илья КВАСНИЦА

Рух

30

18

1831

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.

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цифры и факты итоги сезона УПЛ Алексей Сыч
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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