Во всех матчах УПЛ-2023/24 приняли участие только 8 игроков

В сезоне-2023/24 выступали 490 футболистов. И только восемь из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провели на поле 23-летний защитник «Руха» Алексей Сыч – 2686 минут и его коллега по амплуа из «Кривбасса» 22-летний камерунец Иван Дибанго – 2624.

Среди вратарей список гвардейцев сезона возглавили Павел Исенко и Кирилл Фесюн, отыгравшие 29 встреч без замен в воротах соответственно «Ворсклы» и «Колоса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2023/24

Игрок Клуб М МС Минуты Алексей СЫЧ Рух 30 30 2686 Иван ДИБАНГО Кривбасс 30 30 2624 Тимур СТЕЦКОВ Кривбасс 30 29 2554 Андрей ШТОГРИН Черноморец 30 28 2445 Руслан ЧЕРНЕНКО Оболонь 30 27 2262 Даниил СИКАН Шахтер 30 25 1992 Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК Кривбасс 30 23 2184 Илья КВАСНИЦА Рух 30 18 1831

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.