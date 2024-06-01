Во всех матчах УПЛ-2023/24 приняли участие только 8 игроков
Больше всего времени провел на поле в минувшем сезоне Алексей Сыч
В сезоне-2023/24 выступали 490 футболистов. И только восемь из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провели на поле 23-летний защитник «Руха» Алексей Сыч – 2686 минут и его коллега по амплуа из «Кривбасса» 22-летний камерунец Иван Дибанго – 2624.
Среди вратарей список гвардейцев сезона возглавили Павел Исенко и Кирилл Фесюн, отыгравшие 29 встреч без замен в воротах соответственно «Ворсклы» и «Колоса».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 30 матчей в сезоне-2023/24
|
Игрок
|
Клуб
|
М
|
МС
|
Минуты
|
Алексей СЫЧ
|
Рух
|
30
|
30
|
2686
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
30
|
30
|
2624
|
Тимур СТЕЦКОВ
|
Кривбасс
|
30
|
29
|
2554
|
Андрей ШТОГРИН
|
Черноморец
|
30
|
28
|
2445
|
Руслан ЧЕРНЕНКО
|
Оболонь
|
30
|
27
|
2262
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
30
|
25
|
1992
|
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК
|
Кривбасс
|
30
|
23
|
2184
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
30
|
18
|
1831
М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 1 июня на корте №14
Обозреватель Sport.ua – о главном герое главной сенсации нынешней Лиги чемпионов