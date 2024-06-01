Самым возрастным бомбардиром сезона-2023/24 стал 37-летний Милько
Самым молодым из голеадоров оказался 18-летний Матвей Пономаренко
В сезоне-2023/24 отметились взятием ворот 11 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 14-м туре «Минаю» в 37 лет 80 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 161 день.
В свою очередь на полях УПЛ-2023/24 отличились 12 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 111 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев возглавил бразильский полузащитник «Шахтера» Невертон 18 лет 320 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры сезона-2023/24
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 80 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
10.11.2023
|
Минай (д)
|
2:0 (д)
|
36 лет 338 дней
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
ЛНЗ
|
19.05.2024
|
Заря (д)
|
2:1 (д)
|
35 лет 355 дней
|
Василий ГРИЦУК
|
Полесье
|
11.11.2023
|
Металлист 1925 (д)
|
2:1 (д)
|
34 года 223 дня
|
Максим КОВАЛЕВ
|
ЛНЗ
|
29.10.2023
|
Оболонь (д)
|
3:0 (д)
|
34 года 195 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
05.05.2024
|
Колос (д)
|
5:0 (д)
|
33 года 342 дня
|
Сергей РЫБАЛКА
|
ЛНЗ
|
08.03.2024
|
Металлист 1925 (г)
|
1:1 (г)
|
33 года 233 дня
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
01.12.2023
|
Полесье (д)
|
1:1 (д)
|
33 года 206 дней
|
Сергей ШЕСТАКОВ
|
ЛНЗ
|
04.10.2023
|
Колос (д)
|
1:1 (д)
|
33 года 126 дней
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
20.08.2023
|
Шахтер (д)
|
3:3 (д)
|
33 года 83 дня
|
Максим ИМЕРЕКОВ
|
Металлист 1925
|
15.04.2024
|
Днепр-1 (д)
|
1:1 (д)
|
33 года 30 дней
|
Денис ГАРМАШ
|
Металлист 1925
|
19.05.2024
|
Полесье (д)
|
3:3 (д)
* на день последнего гола
Самые молодые бомбардиры сезона-2023/24
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 111 дней
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
01.05.2024
|
Верес
|
3:0 (д)
|
18 лет 266 дней
|
Рамик ГАДЖИЕВ
|
Днепр-1
|
06.05.2024
|
Кривбасс
|
1:0 (д)
|
18 лет 320 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
18.04.2024
|
Заря
|
3:1 (г)
|
18 лет 347 дней
|
АРИЕЛСОН
|
Полесье
|
18.08.2023
|
ЛНЗ
|
2:1 (г)
|
19 лет 86 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
21.10.2023
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
|
19 лет 189 дней
|
Богдан СЛЮБИК
|
Рух
|
19.08.2023
|
Колос
|
1:1 (д)
|
19 лет 217 дней
|
Евгений ПАСТУХ
|
Рух
|
22.10.2023
|
Верес
|
5:2 (г)
|
19 лет 230 дней
|
Илья КРУПСКИЙ
|
Ворскла
|
19.05.2024
|
Оболонь
|
3:1 (д)
|
19 лет 245 дней
|
Егор ГУНИЧЕВ
|
Минай
|
02.09.2023
|
Шахтер
|
1:4 (д)
|
19 лет 257 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
22.04.2024
|
Заря
|
2:1 (д)
|
19 лет 318 дней
|
Игорь ГОРБАЧ
|
Заря
|
09.04.2024
|
Днепр-1
|
2:2 (д)
|
19 лет 347 дней
|
Антон ЦАРЕНКО
|
Динамо
|
25.05.2024
|
Рух
|
2:1 (г)
* на день первого гола
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