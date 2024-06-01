Самым возрастным бомбардиром сезона-2023/24 стал 37-летний Милько

В сезоне-2023/24 отметились взятием ворот 11 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 14-м туре «Минаю» в 37 лет 80 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 161 день.

В свою очередь на полях УПЛ-2023/24 отличились 12 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 111 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев возглавил бразильский полузащитник «Шахтера» Невертон 18 лет 320 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2023/24

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 37 лет 80 дней Вадим МИЛЬКО Колос 10.11.2023 Минай (д) 2:0 (д) 36 лет 338 дней Денис ОЛЕЙНИК ЛНЗ 19.05.2024 Заря (д) 2:1 (д) 35 лет 355 дней Василий ГРИЦУК Полесье 11.11.2023 Металлист 1925 (д) 2:1 (д) 34 года 223 дня Максим КОВАЛЕВ ЛНЗ 29.10.2023 Оболонь (д) 3:0 (д) 34 года 195 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 05.05.2024 Колос (д) 5:0 (д) 33 года 342 дня Сергей РЫБАЛКА ЛНЗ 08.03.2024 Металлист 1925 (г) 1:1 (г) 33 года 233 дня Михаил ШЕСТАКОВ Верес 01.12.2023 Полесье (д) 1:1 (д) 33 года 206 дней Сергей ШЕСТАКОВ ЛНЗ 04.10.2023 Колос (д) 1:1 (д) 33 года 126 дней Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Кривбасс 20.08.2023 Шахтер (д) 3:3 (д) 33 года 83 дня Максим ИМЕРЕКОВ Металлист 1925 15.04.2024 Днепр-1 (д) 1:1 (д) 33 года 30 дней Денис ГАРМАШ Металлист 1925 19.05.2024 Полесье (д) 3:3 (д)

* на день последнего гола

Самые молодые бомбардиры сезона-2023/24

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 18 лет 111 дней Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 01.05.2024 Верес 3:0 (д) 18 лет 266 дней Рамик ГАДЖИЕВ Днепр-1 06.05.2024 Кривбасс 1:0 (д) 18 лет 320 дней НЕВЕРТОН Шахтер 18.04.2024 Заря 3:1 (г) 18 лет 347 дней АРИЕЛСОН Полесье 18.08.2023 ЛНЗ 2:1 (г) 19 лет 86 дней Кевин КЕЛСИ Шахтер 21.10.2023 ЛНЗ 3:0 (д) 19 лет 189 дней Богдан СЛЮБИК Рух 19.08.2023 Колос 1:1 (д) 19 лет 217 дней Евгений ПАСТУХ Рух 22.10.2023 Верес 5:2 (г) 19 лет 230 дней Илья КРУПСКИЙ Ворскла 19.05.2024 Оболонь 3:1 (д) 19 лет 245 дней Егор ГУНИЧЕВ Минай 02.09.2023 Шахтер 1:4 (д) 19 лет 257 дней ЭГИНАЛДУ Шахтер 22.04.2024 Заря 2:1 (д) 19 лет 318 дней Игорь ГОРБАЧ Заря 09.04.2024 Днепр-1 2:2 (д) 19 лет 347 дней Антон ЦАРЕНКО Динамо 25.05.2024 Рух 2:1 (г)

* на день первого гола