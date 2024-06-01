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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 18:52 | Обновлено 01 июня 2024, 18:58
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Самым возрастным бомбардиром сезона-2023/24 стал 37-летний Милько

Самым молодым из голеадоров оказался 18-летний Матвей Пономаренко

01 июня 2024, 18:52 | Обновлено 01 июня 2024, 18:58
310
0
Самым возрастным бомбардиром сезона-2023/24 стал 37-летний Милько
ФК Колос. Вадим Милько

В сезоне-2023/24 отметились взятием ворот 11 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 14-м туре «Минаю» в 37 лет 80 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 161 день.

В свою очередь на полях УПЛ-2023/24 отличились 12 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 111 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев возглавил бразильский полузащитник «Шахтера» Невертон 18 лет 320 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2023/24

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

37 лет 80 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

10.11.2023

Минай (д)

2:0 (д)

36 лет 338 дней

Денис ОЛЕЙНИК

ЛНЗ

19.05.2024

Заря (д)

2:1 (д)

35 лет 355 дней

Василий ГРИЦУК

Полесье

11.11.2023

Металлист 1925 (д)

2:1 (д)

34 года 223 дня

Максим КОВАЛЕВ

ЛНЗ

29.10.2023

Оболонь (д)

3:0 (д)

34 года 195 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

05.05.2024

Колос (д)

5:0 (д)

33 года 342 дня

Сергей РЫБАЛКА

ЛНЗ

08.03.2024

Металлист 1925 (г)

1:1 (г)

33 года 233 дня

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

01.12.2023

Полесье (д)

1:1 (д)

33 года 206 дней

Сергей ШЕСТАКОВ

ЛНЗ

04.10.2023

Колос (д)

1:1 (д)

33 года 126 дней

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

20.08.2023

Шахтер (д)

3:3 (д)

33 года 83 дня

Максим ИМЕРЕКОВ

Металлист 1925

15.04.2024

Днепр-1 (д)

1:1 (д)

33 года 30 дней

Денис ГАРМАШ

Металлист 1925

19.05.2024

Полесье (д)

3:3 (д)

* на день последнего гола

Самые молодые бомбардиры сезона-2023/24

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 111 дней

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

01.05.2024

Верес

3:0 (д)

18 лет 266 дней

Рамик ГАДЖИЕВ

Днепр-1

06.05.2024

Кривбасс

1:0 (д)

18 лет 320 дней

НЕВЕРТОН

Шахтер

18.04.2024

Заря

3:1 (г)

18 лет 347 дней

АРИЕЛСОН

Полесье

18.08.2023

ЛНЗ

2:1 (г)

19 лет 86 дней

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

21.10.2023

ЛНЗ

3:0 (д)

19 лет 189 дней

Богдан СЛЮБИК

Рух

19.08.2023

Колос

1:1 (д)

19 лет 217 дней

Евгений ПАСТУХ

Рух

22.10.2023

Верес

5:2 (г)

19 лет 230 дней

Илья КРУПСКИЙ

Ворскла

19.05.2024

Оболонь

3:1 (д)

19 лет 245 дней

Егор ГУНИЧЕВ

Минай

02.09.2023

Шахтер

1:4 (д)

19 лет 257 дней

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

22.04.2024

Заря

2:1 (д)

19 лет 318 дней

Игорь ГОРБАЧ

Заря

09.04.2024

Днепр-1

2:2 (д)

19 лет 347 дней

Антон ЦАРЕНКО

Динамо

25.05.2024

Рух

2:1 (г)

* на день первого гола

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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