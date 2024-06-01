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  4. КЛАЙВЕР: «УПЛ – сложная лига. Между командами существует большой баланс»
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 18:17 |
115
0

КЛАЙВЕР: «УПЛ – сложная лига. Между командами существует большой баланс»

Интересное мнение легионера львовского «Руха»

01 июня 2024, 18:17 |
115
0
КЛАЙВЕР: «УПЛ – сложная лига. Между командами существует большой баланс»
fcruhlviv.com. Клайвер

20-летний вингер «Руха» Клайвер, который перебрался в Украину в феврале нынешнего года, поделился впечатлениями об УПЛ, а также рассказал об эмоциях, которые испытала команда, не сумев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

«Это совсем другой стиль игры. Эти первые месяцы прошли в обучении и адаптации. Но в основном вне поля, где я изучаю украинский язык и культуру, которые очень отличаются [от португальского языка и бразильской культуры]. Так что, я думаю, самое главное было привыкнуть ко всему этому. Это было большое изменение и вызов. Я уверен, что я значительно улучшился».

«Мы упорно боролись за место в Лиге конференций. К сожалению, мы не преуспели. Но я верю в нашу команду. Я уверен, что это все часть процесса, мы должны доверять работе. Это сложная лига, поскольку между командами существует большой баланс, я пришел сюда, осознавая это. Сейчас важно не унывать и оставаться сильным», – сказал Клайвер.

Отметим, что Клайвер сыграл за «Рух» только один матч (шесть минут) в УПЛ, а также провел 6 поединков за «Рух-2» во Второй лиге.

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Клайвер Габриэл Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Сливченко Источник: OneFootball
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