СРНА – о Фабрицио Романо: «Он – лучший инсайдер, приятно общаться»
Функционер утверждает, что клуб не работает с итальянским журналистом
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что клуб не работает с известным инсайдером Фабрицио Романо, который регулярно сообщает информацию об игроках украинской команды.
«Романо – это не журналист, которого можно набрать и сказать, мол, пиши то или это. Он уже 4-5 лет является лучшим инсайдером. С ним приятно общаться, но он себя уважает, свою репутацию».
«Мы интересуемся игроком из Бразилии – он это знает на следующий день. Как? Такая система у него построена. Агенты, клубы – не знаю».
«По поводу «Шахтера» я не помню, что он ставит что-то не то, нет», — сказа Срна.
Ранее инсайдер часто сообщал подробности трансферов Михаила Мудрика, Анатолия Трубина и других игроков «Шахтера».
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