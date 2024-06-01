СРНА – о Фабрицио Романо: «Он – лучший инсайдер, приятно общаться»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что клуб не работает с известным инсайдером Фабрицио Романо, который регулярно сообщает информацию об игроках украинской команды.

«Романо – это не журналист, которого можно набрать и сказать, мол, пиши то или это. Он уже 4-5 лет является лучшим инсайдером. С ним приятно общаться, но он себя уважает, свою репутацию».

«Мы интересуемся игроком из Бразилии – он это знает на следующий день. Как? Такая система у него построена. Агенты, клубы – не знаю».

«По поводу «Шахтера» я не помню, что он ставит что-то не то, нет», — сказа Срна.

Ранее инсайдер часто сообщал подробности трансферов Михаила Мудрика, Анатолия Трубина и других игроков «Шахтера».