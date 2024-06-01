Источник: Арсенал не начинал переговоры с Зинченко, трансфер не исключен

По информации британских СМИ, «Арсенал» еще не начинал переговоры с украинским игроком Александром Зинченко, хотя в клубе принято обсуждать продление договора за два года до завершения текущего соглашения.

Контракт Зинченко истекает летом 2026 года.

Сообщается, что «Арсенал» готов рассмотреть возможность трансфера, а сумма возможного перехода составит не менее 20 миллионов фунтов.

Зинченко во второй части сезона потерял место в основном составе лондонской команды. Всего в сезоне Александр провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.