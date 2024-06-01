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  4. Источник: Арсенал не начинал переговоры с Зинченко, трансфер не исключен
Англия
01 июня 2024, 16:14 |
757
3

Источник: Арсенал не начинал переговоры с Зинченко, трансфер не исключен

Украинец потерял место в основе лондонцев

01 июня 2024, 16:14 |
757
3
Источник: Арсенал не начинал переговоры с Зинченко, трансфер не исключен
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации британских СМИ, «Арсенал» еще не начинал переговоры с украинским игроком Александром Зинченко, хотя в клубе принято обсуждать продление договора за два года до завершения текущего соглашения.

Контракт Зинченко истекает летом 2026 года.

Сообщается, что «Арсенал» готов рассмотреть возможность трансфера, а сумма возможного перехода составит не менее 20 миллионов фунтов.

Зинченко во второй части сезона потерял место в основном составе лондонской команды. Всего в сезоне Александр провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 3
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Octopus
У Троссарда, Рамсдейла и Томиясу тоже по 2 года осталось, их тоже хотят продать?
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0
TarasTaras94
якщо Баварія правда то мабуть краще піти
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0
Fred1
Казки продовжуються .Писали і що Компані забирає в Баварію .А судакова вся Італія хоче і тотнхем .
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0
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