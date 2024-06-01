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ITF
01 июня 2024, 16:05 | Обновлено 01 июня 2024, 16:06
67
0

Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Брешии

01 июня 2024, 16:05 | Обновлено 01 июня 2024, 16:06
67
0
Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

1 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/2 финала украинка сыграет против пятой сеяной Полины Кудерметовой (№168 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Энн Ли (№176 WTA) или Варвары Лепченко (№234 WTA).

📺 Видеотрансляция

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ITF Брешия Катарина Завацкая смотреть онлайн Полина Кудерметова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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