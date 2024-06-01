Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/2 финала украинка сыграет против пятой сеяной Полины Кудерметовой (№168 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Энн Ли (№176 WTA) или Варвары Лепченко (№234 WTA).

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