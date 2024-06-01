ITF01 июня 2024, 16:05 | Обновлено 01 июня 2024, 16:06
67
0
Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Брешии
01 июня 2024, 16:05 | Обновлено 01 июня 2024, 16:06
67
0
1 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).
В матче 1/2 финала украинка сыграет против пятой сеяной Полины Кудерметовой (№168 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Энн Ли (№176 WTA) или Варвары Лепченко (№234 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2024, 08:05 2
В субботу на корты Парижа выйдут семь представителей Украины
Бокс | 01 июня 2024, 10:38 8
А упасть здесь может каждый
Бокс | 01.06.2024, 06:55
Бокс | 01.06.2024, 07:12
Футбол | 01.06.2024, 10:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2024, 10:55 5
30.05.2024, 23:21 13
31.05.2024, 17:08
30.05.2024, 17:28 6
01.06.2024, 07:01 23
01.06.2024, 00:03 20
01.06.2024, 00:01 6