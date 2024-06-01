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  4. Спортдир Жироны – о продаже лидеров: «Не уверен, что все игроки хотят уйти»
Испания
01 июня 2024, 15:10 |
806
4

Спортдир Жироны – о продаже лидеров: «Не уверен, что все игроки хотят уйти»

Карсель хочет и заработать, и сохранить сильную команду

01 июня 2024, 15:10 |
806
4
Спортдир Жироны – о продаже лидеров: «Не уверен, что все игроки хотят уйти»
AS

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель летом надеется найти баланс, чтобы заработать на трансферах и сохранить сильную команду для Лиги чемпионов.

«Наша цель – сохранить максимальное количество игроков, но мы открыты к предложениям. И я не уверен, что много игроков хотят покинуть нашу команду. Они счастливы в «Жироне», а деньги не всегда решают все вопросы».

«Мы будем играть в Лиге чемпионов, но хотим сделать так, чтобы не пострадали результаты в Ла Лиге. Будем плохо играть в чемпионате – не будет еврокубков», – сказал Карсель.

Известно, что другие клубы интересуются украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком.

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Кике Карсель Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Ostap Sweet Cherry
Приятней быть лучшим в Жироне или богатым на скамейке  в Мадриде?   хз
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