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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 14:48 | Обновлено 01 июня 2024, 14:49
539
5

Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»

У клуба пока нет предложений по хавбеку

01 июня 2024, 14:48 | Обновлено 01 июня 2024, 14:49
539
5
Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высоко ценит центрального хавбека Артема Бондаренко, но согласен с тем, что такой игрок подойдет не каждой команде.

«Бондаренко – сумасшедший футболист, но не под каждую команду. Под какую? «Барселона»,«Бавария». Он любит быть с мячом. Он делает то, что мало кто умеет делать. Он хладнокровный, любит быть под прессингом, когда он один».

«Он постоянно рядом с Ризныком – дай мяч, давай мне», – сказал Срна.

В минувшем сезоне Артем забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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Артем Бондаренко Дарио Срна Шахтер Донецк Барселона Бавария трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Alehandro
Які барси, баварії... Бондаренко занадто повільний у прийнятті рішень. У єврокубкових матчах це дуже помітно. У більш інтенсивних чемпіонатах його просто з'їдять
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+3
serhiy
Бувают відрізки що він щось грає ,але він повільний,не розторопний,багато косячить,втрачає мяч . Виставте на трансфер -він ж і так не основний -подивитеся за скільки вийого продасьте )
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+2
serhiy
А Серун як завжди ,як Геббельс за німців- "новий Шахтар,східно європейська барселона, всі гравці-звьозди " )))
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+1
Дані Рохас
найс трай
Ответить
0
AndiM
Знову кокосіків нюхнув? Хіба наркомани мають право займати посади у футбольних клубах? Хоча в нас наріки і з булавою ганяють  і нічого.
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-1
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