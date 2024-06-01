Дарио СРНА: «Бондаренко – сумасшедший игрок. Подошел бы Барсе, Баварии»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высоко ценит центрального хавбека Артема Бондаренко, но согласен с тем, что такой игрок подойдет не каждой команде.

«Бондаренко – сумасшедший футболист, но не под каждую команду. Под какую? «Барселона»,«Бавария». Он любит быть с мячом. Он делает то, что мало кто умеет делать. Он хладнокровный, любит быть под прессингом, когда он один».

«Он постоянно рядом с Ризныком – дай мяч, давай мне», – сказал Срна.

В минувшем сезоне Артем забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.