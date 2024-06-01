Самым возрастным участником УПЛ-2023/24 стал 39-летний Гитченко
Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 16-летний Мухаммад Джурабаев
В сезоне-2023/24 приняли участие 13 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал защитник «Полесья» Андрей Гитченко – 39 лет 67 дней, среди голкиперов – страж ворот «Миная» Андрей Бандура – 37 лет 323 дня, а среди легионеров – бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 181 день.
Компанию ветеранам составили 19 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из них стал полузащитник «Руха» Мухаммад Джурабаев – 16 лет 63. Среди легионеров список юниоров возглавил бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 18 лет 56 дней, среди вратарей – луганчанин Александр Сапутин – 19 лет 258 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники сезона-2023/24
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39 лет 67 дней
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Полесье
|
08.12.2023
|
Днепр-1
|
1:1 (д)
|
37 лет 323 дня
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
17.04.2024
|
Динамо
|
1:3 (д)
|
37 лет 271 день
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
19.05.2024
|
Минай
|
2:3 (г)
|
37 лет 3 дня
|
Александр РЫБКА
|
Оболонь
|
13.04.2024
|
Минай
|
1:1 (д)
|
36 лет 343 дня
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
ЛНЗ
|
24.05.2024
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
36 лет 327 дней
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Шахтер
|
30.09.2023
|
Ворскла
|
1:2 (д)
|
36 лет 218 дней
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
25.05.2024
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
36 лет 185 дней
|
Василий ГРИЦУК
|
Полесье
|
19.05.2024
|
Металлист 1925
|
3:3 (г)
|
36 лет 61 день
|
Денис БОЙКО
|
Полесье
|
30.03.2024
|
Черноморец
|
1:4 (д)
|
36 лет 23 дня
|
Андрей ТКАЧУК
|
Металлист 1925
|
11.12.2023
|
Александрия
|
0:3 (д)
|
36 лет 21 день
|
Евгений ПАСТ
|
Верес
|
06.04.2024
|
Оболонь
|
3:0 (д)
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2023/24
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 63 дня
|
Мухаммад ДЖУРАБАЕВ
|
Рух
|
07.04.2024
|
Шахтер
|
1:3 (г)
|
17 лет 193 дня
|
Тимур БУТЕНКО
|
Кривбасс
|
25.05.2024
|
Минай
|
3:0 (д)
|
17 лет 247 дней
|
Ярослав ШЕВЧЕНКО
|
Кривбасс
|
18.05.2024
|
Динамо
|
1:3 (г)
|
17 лет 316 дней
|
Даниил ВАЩЕНКО
|
Александрия
|
14.08.2023
|
Шахтер
|
1:2 (г)
|
18 лет 28 дней
|
Виктор ЦУКАНОВ
|
Шахтер
|
03.03.2024
|
Кривбасс
|
5:2 (д)
|
18 лет 41 день
|
Рамик ГАДЖИЕВ
|
Днепр-1
|
24.09.2023
|
Заря
|
1:0 (г)
|
18 лет 56 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
29.07.2023
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
18 лет 57 дней
|
Артем ГУСОЛ
|
Колос
|
02.03.2024
|
Рух
|
0:1 (д)
|
18 лет 58 дней
|
Роман КОВАЛЮК
|
Верес
|
07.10.2023
|
Днепр-1
|
0:2 (г)
|
18 лет 65 дней
|
Максим ШОЛУПЕЦ
|
Днепр-1
|
21.04.2024
|
Верес
|
1:1 (г)
* на день первого матча.
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