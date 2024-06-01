Самым возрастным участником УПЛ-2023/24 стал 39-летний Гитченко

В сезоне-2023/24 приняли участие 13 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал защитник «Полесья» Андрей Гитченко – 39 лет 67 дней, среди голкиперов – страж ворот «Миная» Андрей Бандура – 37 лет 323 дня, а среди легионеров – бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 181 день.

Компанию ветеранам составили 19 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из них стал полузащитник «Руха» Мухаммад Джурабаев – 16 лет 63. Среди легионеров список юниоров возглавил бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 18 лет 56 дней, среди вратарей – луганчанин Александр Сапутин – 19 лет 258 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2023/24

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 39 лет 67 дней Андрей ГИТЧЕНКО Полесье 08.12.2023 Днепр-1 1:1 (д) 37 лет 323 дня Александр БАНДУРА Минай 17.04.2024 Динамо 1:3 (д) 37 лет 271 день Вадим МИЛЬКО Колос 19.05.2024 Минай 2:3 (г) 37 лет 3 дня Александр РЫБКА Оболонь 13.04.2024 Минай 1:1 (д) 36 лет 343 дня Денис ОЛЕЙНИК ЛНЗ 24.05.2024 Ворскла 1:0 (д) 36 лет 327 дней Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Шахтер 30.09.2023 Ворскла 1:2 (д) 36 лет 218 дней Богдан КОГУТ Верес 25.05.2024 Металлист 1925 2:1 (г) 36 лет 185 дней Василий ГРИЦУК Полесье 19.05.2024 Металлист 1925 3:3 (г) 36 лет 61 день Денис БОЙКО Полесье 30.03.2024 Черноморец 1:4 (д) 36 лет 23 дня Андрей ТКАЧУК Металлист 1925 11.12.2023 Александрия 0:3 (д) 36 лет 21 день Евгений ПАСТ Верес 06.04.2024 Оболонь 3:0 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2023/24

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 16 лет 63 дня Мухаммад ДЖУРАБАЕВ Рух 07.04.2024 Шахтер 1:3 (г) 17 лет 193 дня Тимур БУТЕНКО Кривбасс 25.05.2024 Минай 3:0 (д) 17 лет 247 дней Ярослав ШЕВЧЕНКО Кривбасс 18.05.2024 Динамо 1:3 (г) 17 лет 316 дней Даниил ВАЩЕНКО Александрия 14.08.2023 Шахтер 1:2 (г) 18 лет 28 дней Виктор ЦУКАНОВ Шахтер 03.03.2024 Кривбасс 5:2 (д) 18 лет 41 день Рамик ГАДЖИЕВ Днепр-1 24.09.2023 Заря 1:0 (г) 18 лет 56 дней НЕВЕРТОН Шахтер 29.07.2023 Металлист 1925 2:1 (г) 18 лет 57 дней Артем ГУСОЛ Колос 02.03.2024 Рух 0:1 (д) 18 лет 58 дней Роман КОВАЛЮК Верес 07.10.2023 Днепр-1 0:2 (г) 18 лет 65 дней Максим ШОЛУПЕЦ Днепр-1 21.04.2024 Верес 1:1 (г)

* на день первого матча.