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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 14:02 |
326
0

Самым возрастным участником УПЛ-2023/24 стал 39-летний Гитченко

Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 16-летний Мухаммад Джурабаев

01 июня 2024, 14:02 |
326
0
Самым возрастным участником УПЛ-2023/24 стал 39-летний Гитченко
ФК Полесье. Андрей Гитченко

В сезоне-2023/24 приняли участие 13 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал защитник «Полесья» Андрей Гитченко – 39 лет 67 дней, среди голкиперов – страж ворот «Миная» Андрей Бандура – 37 лет 323 дня, а среди легионеров – бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 32 года 181 день.

Компанию ветеранам составили 19 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из них стал полузащитник «Руха» Мухаммад Джурабаев – 16 лет 63. Среди легионеров список юниоров возглавил бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 18 лет 56 дней, среди вратарей – луганчанин Александр Сапутин – 19 лет 258 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2023/24

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

39 лет 67 дней

Андрей ГИТЧЕНКО

Полесье

08.12.2023

Днепр-1

1:1 (д)

37 лет 323 дня

Александр БАНДУРА

Минай

17.04.2024

Динамо

1:3 (д)

37 лет 271 день

Вадим МИЛЬКО

Колос

19.05.2024

Минай

2:3 (г)

37 лет 3 дня

Александр РЫБКА

Оболонь

13.04.2024

Минай

1:1 (д)

36 лет 343 дня

Денис ОЛЕЙНИК

ЛНЗ

24.05.2024

Ворскла

1:0 (д)

36 лет 327 дней

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Шахтер

30.09.2023

Ворскла

1:2 (д)

36 лет 218 дней

Богдан КОГУТ

Верес

25.05.2024

Металлист 1925

2:1 (г)

36 лет 185 дней

Василий ГРИЦУК

Полесье

19.05.2024

Металлист 1925

3:3 (г)

36 лет 61 день

Денис БОЙКО

Полесье

30.03.2024

Черноморец

1:4 (д)

36 лет 23 дня

Андрей ТКАЧУК

Металлист 1925

11.12.2023

Александрия

0:3 (д)

36 лет 21 день

Евгений ПАСТ

Верес

06.04.2024

Оболонь

3:0 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2023/24

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16 лет 63 дня

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

07.04.2024

Шахтер

1:3 (г)

17 лет 193 дня

Тимур БУТЕНКО

Кривбасс

25.05.2024

Минай

3:0 (д)

17 лет 247 дней

Ярослав ШЕВЧЕНКО

Кривбасс

18.05.2024

Динамо

1:3 (г)

17 лет 316 дней

Даниил ВАЩЕНКО

Александрия

14.08.2023

Шахтер

1:2 (г)

18 лет 28 дней

Виктор ЦУКАНОВ

Шахтер

03.03.2024

Кривбасс

5:2 (д)

18 лет 41 день

Рамик ГАДЖИЕВ

Днепр-1

24.09.2023

Заря

1:0 (г)

18 лет 56 дней

НЕВЕРТОН

Шахтер

29.07.2023

Металлист 1925

2:1 (г)

18 лет 57 дней

Артем ГУСОЛ

Колос

02.03.2024

Рух

0:1 (д)

18 лет 58 дней

Роман КОВАЛЮК

Верес

07.10.2023

Днепр-1

0:2 (г)

18 лет 65 дней

Максим ШОЛУПЕЦ

Днепр-1

21.04.2024

Верес

1:1 (г)

* на день первого матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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