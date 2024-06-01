Звезды футбола – сборная ВСУ. Благотворительный матч. Смотреть онлайн LIVE
1 июня в 13:00 в Буче на стадионе Юбилейный проходит благотворительный матч
На стадионе Юбилейный в Буче 1 июня в 13:00 проходит благотворительный матч между командой звезд украинского футбола и сборной ВСУ.
Среди игроков – известные футболисты: Евгений Селезнев, Михаил Кополовец, Александр Гладкий, Владимир Лысенко, Тарас Михалик, Александр Алиев, Василий Кобин, а также журналисты Игорь Цыганык, Виктор Вацко.
Происходит сбор средств на закупку дронов для нужд Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
Будут разыграны специальные лоты от дзюдоистки Дарьи Билодид, боксера Дениса Беринчика и главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.
Звезды футбола – сборная ВСУ. Благотворительный матч. Смотреть онлайн LIVE
Состав сборной звезд украинского футбола
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