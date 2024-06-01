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01 июня 2024, 14:00 | Обновлено 01 июня 2024, 14:44
975
0

Звезды футбола – сборная ВСУ. Благотворительный матч. Смотреть онлайн LIVE

1 июня в 13:00 в Буче на стадионе Юбилейный проходит благотворительный матч

01 июня 2024, 14:00 | Обновлено 01 июня 2024, 14:44
975
0
Звезды футбола – сборная ВСУ. Благотворительный матч. Смотреть онлайн LIVE

На стадионе Юбилейный в Буче 1 июня в 13:00 проходит благотворительный матч между командой звезд украинского футбола и сборной ВСУ.

Среди игроков – известные футболисты: Евгений Селезнев, Михаил Кополовец, Александр Гладкий, Владимир Лысенко, Тарас Михалик, Александр Алиев, Василий Кобин, а также журналисты Игорь Цыганык, Виктор Вацко.

Происходит сбор средств на закупку дронов для нужд Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Будут разыграны специальные лоты от дзюдоистки Дарьи Билодид, боксера Дениса Беринчика и главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Звезды футбола – сборная ВСУ. Благотворительный матч. Смотреть онлайн LIVE

Состав сборной звезд украинского футбола

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Источник: сборную Украины U-17 на Евро-2024 тренировал не Мороз, а Мельгоса
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благотворительные матчи российско-украинская война смотреть онлайн Буча Вооруженные силы Украины Игорь Цыганык Александр Гладкий Михаил Кополовец Владимир Лысенко Тарас Михалик Евгений Селезнев Дарья Билодид Денис Беринчик Кирилл Буданов ГУР МОУ дроны Виктор Вацко Александр Алиев Василий Кобин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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