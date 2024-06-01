Рух определился с трансферным приоритетом. Клуб ищет легионера

«Рух» в межсезонье в селекционной работе будет делать ставку на поиск игроков в линию атаки. Все из-за частых травмы игроков группы атаки, в частности, надолго выбывшего из игры Юрия Климчука.

Как стало известно Sport.ua, свой взгляд селекционный штаб сосредоточил на приглашении форварда-девятки из соседних стран – Польши, Словакии, Румынии или Венгрии. Уже есть некоторые наработки. Впрочем, переговоры идут медленно из-за нежелания иностранцев ехать играть в Украину. Но в клубе уверены, что среди летних новичков будет форвард из ближнего зарубежья. А вот от идеи приглашения перспективного форварда из Украины, который может прямо сейчас усилить команду, львовяне почти отказались после того, как стало понятно, что стартовая цена на такого игрока в украинском чемпионате начинается от одного миллиона евро.

Что касается возможных потерь львовян, то никаких официальных запросов на продажу кого-то из игроков «Руха» в клуб не поступало.

«Рух» сообщил о том, что клубные команды – первая, вторая и U-19 – ушли в отпуск.