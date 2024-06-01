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Испания
01 июня 2024, 14:13 | Обновлено 01 июня 2024, 14:15
1422
0

Артем ДОВБИК: «Стуани мне после пятого матча сезона сказал: «Hola, Пичичи»

Капитан поддерживал украинского форварда

01 июня 2024, 14:13 | Обновлено 01 июня 2024, 14:15
1422
0
Артем ДОВБИК: «Стуани мне после пятого матча сезона сказал: «Hola, Пичичи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги, рассказал о поддержке со стороны капитана «Жироны» Кристиана Стуани.

«Уже после пятого матча, когда у меня всего было где-то 3 гола, Стуани мне первым сказал: «Hola, Пичичи» (привет, Пичичи – прим). И так в течение сезона он меня приветствовал так, постоянно называл».

«Он легендарный для «Жироны» игрок, лучший бомбардир в истории и лидер. Он где-то дал установку мне», – сказал Довбик.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Кристиан Стуани
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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