Артем ДОВБИК: «Стуани мне после пятого матча сезона сказал: «Hola, Пичичи»

Украинский форвард Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги, рассказал о поддержке со стороны капитана «Жироны» Кристиана Стуани.

«Уже после пятого матча, когда у меня всего было где-то 3 гола, Стуани мне первым сказал: «Hola, Пичичи» (привет, Пичичи – прим). И так в течение сезона он меня приветствовал так, постоянно называл».

«Он легендарный для «Жироны» игрок, лучший бомбардир в истории и лидер. Он где-то дал установку мне», – сказал Довбик.