Артем ДОВБИК: «Стуани мне после пятого матча сезона сказал: «Hola, Пичичи»
Капитан поддерживал украинского форварда
Украинский форвард Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги, рассказал о поддержке со стороны капитана «Жироны» Кристиана Стуани.
«Уже после пятого матча, когда у меня всего было где-то 3 гола, Стуани мне первым сказал: «Hola, Пичичи» (привет, Пичичи – прим). И так в течение сезона он меня приветствовал так, постоянно называл».
«Он легендарный для «Жироны» игрок, лучший бомбардир в истории и лидер. Он где-то дал установку мне», – сказал Довбик.
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