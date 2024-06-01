Другие новости01 июня 2024, 12:03 |
35
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
01 июня 2024, 12:03 |
35
0
В субботу, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
12:00 Хуст – Звягель
13:30 ЮКСА – ГФК Металлург
22:00 Боруссия Д – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
21:00 Team Spirit – Team Vitality
00:15 9z Team – G2 Esports
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 31 мая 2024, 23:20 5
В четвертой партии наши волейболисты уступали 11:19, но смогли выиграть 25:23. Невероятно!
Футбол | 01 июня 2024, 10:10 3
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Бокс | 31.05.2024, 17:52
Футбол | 01.06.2024, 05:23
Футбол | 01.06.2024, 05:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2024, 10:34 3
30.05.2024, 20:37
30.05.2024, 17:28 6
01.06.2024, 07:01 23
Теннис
30.05.2024, 10:42 25
31.05.2024, 10:55 5
30.05.2024, 21:36 11