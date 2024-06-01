СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

В субботу, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Хуст – Звягель

2.75 – 3.60 – 2.19

13:30 ЮКСА – ГФК Металлург

1.27 – 5.10 – 8.35

22:00 Боруссия Д – Реал Мадрид

4.82 – 4.26 – 1.75

КИБЕРСПОРТ

21:00 Team Spirit – Team Vitality

1.59 – 2.36

00:15 9z Team – G2 Esports

3.17 – 1.36