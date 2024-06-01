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01 июня 2024, 12:03 |
35
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 июня 2024, 12:03 |
35
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

В субботу, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Хуст – Звягель

Ggbet 2.75 – 3.60 – 2.19

13:30 ЮКСА – ГФК Металлург

Ggbet 1.27 – 5.10 – 8.35

22:00 Боруссия Д – Реал Мадрид

Ggbet 4.82 – 4.26 – 1.75

КИБЕРСПОРТ

21:00 Team Spirit – Team Vitality

Ggbet 1.59 – 2.36

00:15 9z Team – G2 Esports

Ggbet 3.17 – 1.36

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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