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Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2024, 12:06 | Обновлено 01 июня 2024, 12:14
382
0

Названы арбитры товарищеского матча сборной Украины с командой Германии

Поединок состоится 3 июня

01 июня 2024, 12:06 | Обновлено 01 июня 2024, 12:14
382
0
Названы арбитры товарищеского матча сборной Украины с командой Германии
УАФ

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок» в 21:45 по киевскому времени начнется товарищеский матч между сборными командами Германии и Украины.

Главным арбитром поединка будет Вальтер Альтманн. На линиях ему будут помогать Максимилиан Колбич и Андреас Витхнигг. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Харальд Легнер. Все арбитры – из Австрии.

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Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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