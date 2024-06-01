Названы арбитры товарищеского матча сборной Украины с командой Германии

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок» в 21:45 по киевскому времени начнется товарищеский матч между сборными командами Германии и Украины.

Главным арбитром поединка будет Вальтер Альтманн. На линиях ему будут помогать Максимилиан Колбич и Андреас Витхнигг. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Харальд Легнер. Все арбитры – из Австрии.