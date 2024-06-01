Буткевич оценил слухи о подписании в Полесье Пихаленка и игроков Динамо
Президент клуба летом больше не планирует большие трансферы
Президент Полесья Геннадий Буткевич опроверг информацию о том, что клуб прямо сейчас собирается подписать хавбека Днепра-1 Александра Пихаленка или игроков Динамо Владимира Шепелева, Александра Андриевского, Самба Диалло.
– Геннадий Владиславович, что вы скажете о трансферах, которые приписывались Полесью в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?
– Нет. Совершенно не по тем, кого вы перечислили.
– А форвардом Зари Герреро интересуетесь?
– Тоже нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.
– Вы уже провели три топ-трансфера. Следует ли ожидать новых громких приобретений?
– Сейчас – нет. Возможно, зимой.
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