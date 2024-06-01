Буткевич оценил слухи о подписании в Полесье Пихаленка и игроков Динамо

Президент Полесья Геннадий Буткевич опроверг информацию о том, что клуб прямо сейчас собирается подписать хавбека Днепра-1 Александра Пихаленка или игроков Динамо Владимира Шепелева, Александра Андриевского, Самба Диалло.

– Геннадий Владиславович, что вы скажете о трансферах, которые приписывались Полесью в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?

– Нет. Совершенно не по тем, кого вы перечислили.

– А форвардом Зари Герреро интересуетесь?

– Тоже нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.

– Вы уже провели три топ-трансфера. Следует ли ожидать новых громких приобретений?

– Сейчас – нет. Возможно, зимой.