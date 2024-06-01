Назначены судьи на ответные переходные матчи между УПЛ и Первой лигой

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ответные матчи плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25.

На матч между Эпицентром и Вересом назначен Алексей Деревинский, а игру между командами Оболонь и Левый берег будет обслуживать Николай Балакин.

Плей-офф за право участия в УПЛ

Ответные матчи, 02.06.2024

16:00. «Левый берег» – «Оболонь» Киев. Стадион «Левый берег»

Арбитр – Балакин Н.А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Беркут А.А. (Сумы), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса), наблюдатель арбитража – Дердо А.В. (черноморск).

Арбитр ВАА – Шандор А.А. (Львов), ассистент ВАА – Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Деревинский О.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Прокопович Г.В. (Чернигов). Ассистент делегата УАФ – Свистун А.В. (Чернигов).

17:00. «Верес» – «Эпицентр». Ровно. Стадион Авангард.

Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистенты арбитра – Шлончак С.М. (Черкассы), Миронов А.В. (Полтава), четвертый арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Овчар М.М. (Калуш).

Арбитр ВАА – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Стрелецкая М.С. (Суммы), наблюдатель ВАА – Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ – Понайда С.И. (Львов). Ассистент делегата УАФ – Гевко В.Я. (Львов).