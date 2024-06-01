Юрий МОРОЗ: «Что случилось, то случилось. Не надо посыпать голову пеплом»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз подвел итоги выступления команды в финальной части Евро-2024 U-17.

На Кипре проходит финальная часть чемпионата Европы среди сборных U-17. Сборная Украины, участвовавшая в этом турнире, завершила свой путь на групповой стадии. Главный тренер команды Юрий Мороз подвел итоги выступления на Кипре.

– Пан Юрий, почему, по вашему мнению, нашей сборной не удалось хотя бы выйти из группы?

– Если анализировать произошедшее, мне кажется, что ребята перегорели в плане отношения к игре, в плане взаимодействия коллектива на поле. Было много непонятных ошибок в простых ситуациях, мы часто уступали в борьбе. Была даже какая-то нервозность, и это, по-видимому, отразилось на итоговом результате нашего выступления.

– Понятно, что вы тщательно изучали соперников по группе, и если говорить в целом, то Украина за игрой не уступила Сербию и Чехию…

– В первом тайме поединка с сербами мы проиграли в желании сражаться, в желании выигрывать эту борьбу. Но если бы после перерыва мы смогли реализовать свои многочисленные моменты, то, может быть, все могло сложиться по-другому. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. В нашей группе чехи были самыми стабильными во всех отношениях, зря они заработали девять очков. Но, как видите, юношеский футбол несколько отличается от взрослого. Эта команда с большим потенциалом завершила свой путь на стадии четвертьфинала.

– Могла ли быть недооценка соперников со стороны наших футболистов, учитывая, кто мог попасть к нам в группу и кто в ней оказался?

– Я этого не исключаю. Опять же можно вернуться к поединку против Сербии. Каким был первый тайм в нашем исполнении и каким – второй… Однако я все равно склонен считать, что ребята где-то перенервничали.

– Возможно, именно неудача в игре с Сербией выбила команду из колеи?

– Этот матч был где-то определяющим, поскольку после поражения нам кровь из носа нужно было побеждать сборную Чехии, чтобы иметь шанс на выход из группы. Но слишком большие эмоции сыграли с нами злую шутку, поскольку детские ошибки, которые привели к первому взятию наших ворот, были непонятны. Почему? Да потому что раньше ребята никогда не допускали подобных промахов. Несмотря на это, не стоит посыпать голову пеплом, что случилось, что случилось, время не повернуть. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

– Были в составе футболисты, к которым у вас нет – или, по крайней мере, меньше претензий?

– Если команда проиграет, вопрос есть ко всем игрокам, а если побеждает, претензий практически нет. Практически все находится в зависимости от итогового результата. Конечно, хотелось бы, чтобы некоторые позиции у нас были более укреплены, и не столько качественными исполнителями, сколько футболистами с высшими антропометрическими данными. Но в то же время я не могу сказать, что эта сборная Украины была плохо укомплектована. На сегодняшний день это были лучшие исполнители в своем возрасте. Сказать, что мы кого-то пропустили или не взяли по каким-то причинам – однозначно нет.

– В будущем этот состав может стать сильнее или нужно искать резервы?

– Резервы нужно искать всегда, это тренерская работа. Но по своей практике работы с молодежью могу с уверенностью сказать, что у сборной U-19 изменится процентов 40 нынешнего состава. Кто снизит к себе требования, кто из потенциальных кандидатов в команду прибавит в мастерстве, и это факт. Важно поймать этот момент, чтобы в тот или иной период футболку национальной команды одевали только лучшие игроки.