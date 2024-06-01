Украина. Премьер лига01 июня 2024, 02:17 | Обновлено 01 июня 2024, 02:32
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов последних матчей
01 июня 2024, 02:17 | Обновлено 01 июня 2024, 02:32
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в последних матчах УПЛ.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 30-го тура УПЛ 2023/2024.
Итоговое распределение призовых мест в топ-3: Шахтер, Динамо, Кривбасс.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате
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