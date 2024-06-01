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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 02:17 | Обновлено 01 июня 2024, 02:32
17
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов последних матчей

01 июня 2024, 02:17 | Обновлено 01 июня 2024, 02:32
17
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в последних матчах УПЛ.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 30-го тура УПЛ 2023/2024.

Итоговое распределение призовых мест в топ-3: Шахтер, Динамо, Кривбасс.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате

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судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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