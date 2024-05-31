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  4. ВИДЕО. Звездный футболист Жироны прибыл в расположение сборной Украины
Чемпионат Европы
31 мая 2024, 22:05 |
1116
0

ВИДЕО. Звездный футболист Жироны прибыл в расположение сборной Украины

Артем Довбик уже провел первую тренировку с национальной командой

31 мая 2024, 22:05 |
1116
0
ВИДЕО. Звездный футболист Жироны прибыл в расположение сборной Украины
УАФ. Артем Довбик

Национальная команда Украины начала подготовку к чемпионату Европы по футболу 2024.

В расположение национальной команды Украины прибыл звездный украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

Артем обратился к болельщикам, а также провел первую тренировку с «сине-желтыми»:

«Всем добрый день. Я уже присоединился к лагерю национальной сборной. Жду с удовольствием первую тренировку. Скоро увидимся», – сказал Артем.

Национальная команда Украины начала подготовку к Евро-2024. В немецком Нюрнберге 3 июня команда проведет товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы – Германией.

На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и в то же время дружеский матч – с Польшей 7 июня. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет в место постоянной дислокации на Евро-2024 – городок Висбаден.

ВИДЕО. Звездный футболист Жироны прибыл в расположение сборной Украины

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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