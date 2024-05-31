Чемпионат Европы31 мая 2024, 20:45 |
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Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом
Поединок 3-го тура отбора к Евро-2025 состоится 31 мая в 21:15 по Киеву
31 мая 2024, 20:45 |
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31 мая в 21:15 по Киеву в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоится матч 3-го тура отбора к Евро-2025 среди женских команд между сборными Уэльса и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тренеры объявили стартовые составы:
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