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Чемпионат Европы
31 мая 2024, 20:45 |
93
0

Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом

Поединок 3-го тура отбора к Евро-2025 состоится 31 мая в 21:15 по Киеву

31 мая 2024, 20:45 |
93
0
Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом
УАФ

31 мая в 21:15 по Киеву в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоится матч 3-го тура отбора к Евро-2025 среди женских команд между сборными Уэльса и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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