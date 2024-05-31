Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом

31 мая в 21:15 по Киеву в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоится матч 3-го тура отбора к Евро-2025 среди женских команд между сборными Уэльса и Украины.

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Тренеры объявили стартовые составы: