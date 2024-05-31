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Франция
31 мая 2024, 20:25 |
319
0

Не поддержал борьбу с гомофобией. Игрока Монако забанили на 4 матча

Мохамед Камара не поддержал акцию

31 мая 2024, 20:25 |
319
0
Не поддержал борьбу с гомофобией. Игрока Монако забанили на 4 матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Опорный полузащитник «Монако» Мохамед Камара получил четыре матча дисквалификации в Лиге 1 за отказ поддержать акцию по борьбе с гомофобией.

В 34-м туре чемпионата Лига 1 устроила акцию по борьбе с гомофобией. На футболки команд были нанесены надписи с перечеркнутым словом «гомофобия», а перед началом матчей игроки фотографировались с баннером, который призывал бороться с гомофобией.

Камара, который является мусульманином, отказался фотографироваться с баннером, а надпись на своей футболке заклеил белым скотчем. За это Лига 1 наказала его дисквалификацией на 4 матча.

«Монако» поддержал решение Лиги 1: игроку не было оказано никакой юридической поддержки в процессе рассмотрения дела, а клуб не подал апелляцию, ограничившись лишь следующим заявлением:

«Это очень чувствительная тема на всех уровнях, потому что мы также должны уважать все религии. Но как организация мы очень расстроены этим эпизодом и хотим дать понять, что не поддерживаем это».

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Монако Лига 1 (Франция) дисквалификация
Олег Дидух Источник: The Athletic
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