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  4. С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024
Чемпионат Европы
31 мая 2024, 17:17 |
236
0

С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024

Каспер Юльман определился с выбором

31 мая 2024, 17:17 |
236
0
С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Дании Каспел Юльман опубликовал окончательную заявку своей команды из 26 человек на Евро-2024.

Заявка сборной Дании:

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»);

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»);

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен Юльман («Спортинг»);

Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).

На групповом этапе соперниками сборной Дании будут Англия, Сербия и Словения.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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