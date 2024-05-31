С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024
Каспер Юльман определился с выбором
Главный тренер сборной Дании Каспел Юльман опубликовал окончательную заявку своей команды из 26 человек на Евро-2024.
Заявка сборной Дании:
Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»);
Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»);
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен Юльман («Спортинг»);
Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).
На групповом этапе соперниками сборной Дании будут Англия, Сербия и Словения.
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