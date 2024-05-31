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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 16:59 | Обновлено 31 мая 2024, 17:16
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня

В субботу на корты Парижа выйдет Элина Свитолина

31 мая 2024, 16:59 | Обновлено 31 мая 2024, 17:16
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня продолжит играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В субботу на корты Парижа выйдет Элина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

Корт №14. 2-й запуск (14:00*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Ана Богдан (№64 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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расписание Ролан Гаррос 2024 Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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