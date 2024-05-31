Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня

1 июня продолжит играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В субботу на корты Парижа выйдет Элина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

Корт №14. 2-й запуск (14:00*)

Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Ана Богдан (№64 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ