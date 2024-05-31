Ролан Гаррос31 мая 2024, 16:59 | Обновлено 31 мая 2024, 17:16
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
В субботу на корты Парижа выйдет Элина Свитолина
31 мая 2024, 16:59 | Обновлено 31 мая 2024, 17:16
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1 июня продолжит играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.
В субботу на корты Парижа выйдет Элина (расписание пока не полное).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда
Корт №14. 2-й запуск (14:00*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Ана Богдан (№64 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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