Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера

«Александрия» интересуется двумя футболиста «Днепра-1»: вратарем Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым. Об этом сообщает Telegram-канал Gool_ua.

Стоит отметить, что Никита Кононов в этом сезоне на правах аренды выступал за ФК ЮКСА во Второй лиге. На счету 21-летнего игрока 23 матча за клуб и 1 забитый мяч.

Яков Кинарейкин в кампании 2023/24 провел 14 матчей за «Днепр-1», пропустив 21 гол. В 2 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 600 тысяч евро.

Ранее стало известно, что другой вратарь «Днепра-1», Евгений Волынец, договорился о переходе в «Полесье».