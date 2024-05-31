Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера
«Александрия» интересуется Яковом Кинарейкиным и Никитой Кононовым
«Александрия» интересуется двумя футболиста «Днепра-1»: вратарем Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым. Об этом сообщает Telegram-канал Gool_ua.
Стоит отметить, что Никита Кононов в этом сезоне на правах аренды выступал за ФК ЮКСА во Второй лиге. На счету 21-летнего игрока 23 матча за клуб и 1 забитый мяч.
Яков Кинарейкин в кампании 2023/24 провел 14 матчей за «Днепр-1», пропустив 21 гол. В 2 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 600 тысяч евро.
Ранее стало известно, что другой вратарь «Днепра-1», Евгений Волынец, договорился о переходе в «Полесье».
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