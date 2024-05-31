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  4. Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 16:18 |
98
0

Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера

«Александрия» интересуется Яковом Кинарейкиным и Никитой Кононовым

31 мая 2024, 16:18 |
98
0
Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

«Александрия» интересуется двумя футболиста «Днепра-1»: вратарем Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым. Об этом сообщает Telegram-канал Gool_ua.

Стоит отметить, что Никита Кононов в этом сезоне на правах аренды выступал за ФК ЮКСА во Второй лиге. На счету 21-летнего игрока 23 матча за клуб и 1 забитый мяч.

Яков Кинарейкин в кампании 2023/24 провел 14 матчей за «Днепр-1», пропустив 21 гол. В 2 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 600 тысяч евро.

Ранее стало известно, что другой вратарь «Днепра-1», Евгений Волынец, договорился о переходе в «Полесье».

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Яков Кинарейкин Днепр-1 ЮКСА Тарасовка Александрия трансферы трансферы УПЛ Вторая лига Украины аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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