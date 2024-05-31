Другие новости31 мая 2024, 15:47 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
31 мая 2024, 15:47 |
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В пятницу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср
21:15 Уэльс (Ж) – Украина (Ж)
ТЕННИС
21:15 Себастьян Корда – Карлос Алькарас
КИБЕРСПОРТ
21:00 Team Vitality – Heroic
00:15 FaZe Clan – G2 Esports
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