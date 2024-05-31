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31 мая 2024, 15:47 |
76
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

31 мая 2024, 15:47 |
76
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср

Ggbet 2.07 – 3.89 – 3.37

21:15 Уэльс (Ж) – Украина (Ж)

Ggbet 1.38 – 4.30 – 7.19

ТЕННИС

21:15 Себастьян Корда – Карлос Алькарас

Ggbet 6.96 – 1.11

КИБЕРСПОРТ

21:00 Team Vitality – Heroic

Ggbet 1.36 – 3.13

00:15 FaZe Clan – G2 Esports

Ggbet 1.36 – 3.13

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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