СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

В пятницу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср

2.07 – 3.89 – 3.37

21:15 Уэльс (Ж) – Украина (Ж)

1.38 – 4.30 – 7.19

ТЕННИС

21:15 Себастьян Корда – Карлос Алькарас

6.96 – 1.11

КИБЕРСПОРТ

21:00 Team Vitality – Heroic

1.36 – 3.13

00:15 FaZe Clan – G2 Esports

1.36 – 3.13