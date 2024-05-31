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Украина. Первая лига
31 мая 2024, 15:34 |
366
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Прикарпатье рассчитывает на минимальное усиление

Отпуск у команды Городова до 20 июня

31 мая 2024, 15:34 |
366
0
Прикарпатье рассчитывает на минимальное усиление
ФК Прикарпатье. Алексей Городов

По сравнению с предыдущим сезоном футболисты «Прикарпатья» выступили значительно лучше, финишировав пятыми в «чемпионской» группе Первой лиги.

Тренер ивано-франковцев Алексей Городов эксклюзивно для Sport.ua оценил выступление своих подопечных:

– Благодаря удачно проведенной селекционной работе во время последних двух трансферных «окон», в «Прикарпатье» практически два равноценных состава, что позволяло уверенно держаться на марафонской турнирной дистанции. Более того, поскольку ведущие игроки «Прикарпатья» уже длительное время вместе, прекрасно понимают друг друга, то и это также приносило свои дивиденды.

Футболисты «Прикарпатья» с хорошим настроением ушли в отпуск, который продлится до 20 июня. Запланировано два этапа подготовки к новому сезону: первый – в Ивано-Франковске, второй – в Моршине, что на Львовщине. Сейчас ведем переговоры с потенциальными спарринг-партнерами.

После завершения сезона у нас только одна потеря: Дмитрий Шинкаренко решил трудоустроиться в другой команде. Надеемся, что травмированные Павел Михальчук, Сергей Романов, Никита Титаевский, которые много пропустили, после отпуска уже будут готовиться к новому сезону в общей группе. Собираемся усилиться двумя новичками.

Ранее мы сообщали, что у лучшего голеадора и еще 7 игроков «Металлиста 1925» заканчиваются контракты.

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Алексей Городов Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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