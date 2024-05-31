Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник останется в харьковском клубе, несмотря на вылет в Первую лигу. Об этом сообщает издание Tribuna.

По информации источника, специалист долго колебался относительно своего будущего в «Металлисте 1925», но боссы клуба сумели его убедить.

Отмечается, что амбициозные владельцы пообещали Скрипнику достаточно усилить команду, чтобы уже через год вернуться в УПЛ.

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 «Металлист 1925» завершил на последнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 турах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник пропустил итоговую встречу руководства «Металлиста 1925» с командой.