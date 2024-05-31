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  4. Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 13:43 |
1728
0

Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925

Тренер решил остаться в харьковской команде

31 мая 2024, 13:43 |
1728
0
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник останется в харьковском клубе, несмотря на вылет в Первую лигу. Об этом сообщает издание Tribuna.

По информации источника, специалист долго колебался относительно своего будущего в «Металлисте 1925», но боссы клуба сумели его убедить.

Отмечается, что амбициозные владельцы пообещали Скрипнику достаточно усилить команду, чтобы уже через год вернуться в УПЛ.

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 «Металлист 1925» завершил на последнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 турах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник пропустил итоговую встречу руководства «Металлиста 1925» с командой.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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