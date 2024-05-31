Легионер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин заявил о желании сыграть на летних Олимпийских играх в Париже:

«Еще не говорил об Олимпиаде с клубом, но уже немного спрашиваю у тренера. Япония вышла на Олимпиаду и там также играет наш вратарь. Я не знаю, что будет. Надеюсь, что получится поехать на Олимпиаду. Это для Украины впервые. Наша команда вышла на этот турнир и хочется завершить эту историю красиво. Буду делать все возможное, чтобы мне дали разрешение».

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024.