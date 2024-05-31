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Молодежные турниры
31 мая 2024, 13:35 |
1702
0

Легионер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде

Анатолий Трубин надеется, что «Бенфика» отпустит его на турнир

31 мая 2024, 13:35 |
1702
0
Легионер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин заявил о желании сыграть на летних Олимпийских играх в Париже:

«Еще не говорил об Олимпиаде с клубом, но уже немного спрашиваю у тренера. Япония вышла на Олимпиаду и там также играет наш вратарь. Я не знаю, что будет. Надеюсь, что получится поехать на Олимпиаду. Это для Украины впервые. Наша команда вышла на этот турнир и хочется завершить эту историю красиво. Буду делать все возможное, чтобы мне дали разрешение».

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024.

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Дмитро Вербинський Источник: ВЗбирна
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