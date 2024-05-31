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Англия
31 мая 2024, 12:11 | Обновлено 31 мая 2024, 12:16
778
2

В Англии говорят о забастовке футболистов. Известны причины

Родоначальники футбола возмущены действиями ФИФА

31 мая 2024, 12:11 | Обновлено 31 мая 2024, 12:16
778
2
В Англии говорят о забастовке футболистов. Известны причины
FIFA

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Маэта Моланго признался, что игроки английских клубов готовы устроить забастовку.

Причина – перегруженность календаря. Среди прочего, футболисты якобы возмущены тем, что летом 2025 года ФИФА проводит расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

«Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад, когда я пошел в раздевалку, которая непосредственно пострадала, и сказал: «Я рад быть здесь и обсуждать это, но в конечном итоге все зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?».

Некоторые из них говорили: «Мне это не нравится, мы можем устроить забастовку». Некоторые говорили: «Какой в этом смысл? Да, я миллионер, но у меня нет времени даже на то, чтобы тратить деньги». Это говорил даже не профсоюз. Также об этом заявляли Юрген Клопп и Жузеп Гвардиола. Мы достигли той точки, когда нельзя сбрасывать со счетов никакие действия», – цитирует Моланго ВВС.

Как известно, клубный чемпионат мира 2025 состоится не с участием 7 клубов, как было до этого. В нем выступят 32 команды, 19 из которых уже определены.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: BBC
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Да, я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги... Щас заплачу 
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Контракты нужно отрабатывать! Обнаглели......
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-2
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