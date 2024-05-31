Источник: Ман Сити интересуется суперзвездой Реала
Родриго попал на радары английского гранда
Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, прекращение отношений между 23-летним футболистом и королевским клубом пока очень маловероятно, поэтому «горожане» просто наблюдают за игроком.
В этом сезоне Родриго провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуются еще 3 клуба Английской Премьер-лиги.
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