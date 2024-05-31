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  4. Источник: Ман Сити интересуется суперзвездой Реала
Англия
31 мая 2024, 11:57 |
2167
0

Источник: Ман Сити интересуется суперзвездой Реала

Родриго попал на радары английского гранда

31 мая 2024, 11:57 |
2167
0
Источник: Ман Сити интересуется суперзвездой Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, прекращение отношений между 23-летним футболистом и королевским клубом пока очень маловероятно, поэтому «горожане» просто наблюдают за игроком.

В этом сезоне Родриго провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуются еще 3 клуба Английской Премьер-лиги.

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Дмитро Вербинський Источник: Marca
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