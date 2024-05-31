Источник: Ман Сити интересуется суперзвездой Реала

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, прекращение отношений между 23-летним футболистом и королевским клубом пока очень маловероятно, поэтому «горожане» просто наблюдают за игроком.

В этом сезоне Родриго провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуются еще 3 клуба Английской Премьер-лиги.