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  4. Куртуа в списке. Трубин назвал топ-3 лучших вратарей мира
Португалия
31 мая 2024, 11:32 |
453
1

Куртуа в списке. Трубин назвал топ-3 лучших вратарей мира

Анатолий выбрал лучших вратарей современности

31 мая 2024, 11:32 |
453
1
Куртуа в списке. Трубин назвал топ-3 лучших вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Страж ворот «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин определил трех лучших вратарей современности. Игрок выделил Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсона («Манчестер Сити») и Мануэля Нойера («Бавария»).

«В тройке лучших я назову Куртуа, Эдерсона и Нойера», – сказал Трубин.

Куртуа в мадридской команде является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

Трубин перед приездом в расположение сборной Украины положительно оценил прогресс своего конкурента Лунина.

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Трубин рассказал о конкуренции с Луниным в сборной Украины
Анатолий Трубин Эдерсон Мануэль Нойер Тибо Куртуа Бенфика Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Saar
Тю, а Лунін!?? Правильно, він - недоголкіпер
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