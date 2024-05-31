Куртуа в списке. Трубин назвал топ-3 лучших вратарей мира

Страж ворот «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин определил трех лучших вратарей современности. Игрок выделил Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсона («Манчестер Сити») и Мануэля Нойера («Бавария»).

«В тройке лучших я назову Куртуа, Эдерсона и Нойера», – сказал Трубин.

Куртуа в мадридской команде является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

Трубин перед приездом в расположение сборной Украины положительно оценил прогресс своего конкурента Лунина.