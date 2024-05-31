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  4. Игрок Ювентуса – о ставках: «Стало центром моей жизни, это был кошмар»
Италия
31 мая 2024, 11:16 |
374
2

Игрок Ювентуса – о ставках: «Стало центром моей жизни, это был кошмар»

Фаджоли рассказал о сложной жизненной ситуации

31 мая 2024, 11:16 |
374
2
Игрок Ювентуса – о ставках: «Стало центром моей жизни, это был кошмар»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли рассказал о том, что у него была серьезная зависимость от азартных игр – футболист делал ставки и в итоге получил дисквалификацию.

«Проблема была в том, что я уже не мог себя контролировать. Ставки поглотили мою жизнь, стали навязчивой идеей. Это кошмар. Я знаю, что мне повезло, и что люди попадают в более тяжелые ситуации».

«Меня захватила пустота. Здесь нет различий по социальному признаку, нет преимуществ в зависимости от таланта. Все началось как игра. Я много играл, однако никогда не ставил на себя или на команду».

«Никому не говорил, потому что мне было стыдно. Я полностью потерял контроль над собой. Я не очень хорошо играл и еще хуже тренировался. Моя голова была занята другим».

«Меня тошнило от своего поведения, но я не мог без этого обойтись. Центром моей жизни стали ставки, а не футбол», – сказал Фаджоли.

Игрок уже отбыл дисквалификацию и вернулся в футбол.

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Николо Фаджоли Ювентус ставки чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football-Italia
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Комментарии 2
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onco-clown
у меня знакомый сильно залип в интернет казино, у него жена и дочь, залез в долги; дошло до того, что например занимал тысячу и говорил отдам две. Потом его мобилизовали, долги начали требовать с жены, потом он приехал в отпуск и раздал долги эти, но жена ему объявила, что будет разводиться. На почве развода и общей разочарованности он подался в штурмовики и с осени пропал без вести.
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Дані Рохас
жесть, а сколько у нас таких примеров...
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