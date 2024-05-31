Игрок Ювентуса – о ставках: «Стало центром моей жизни, это был кошмар»

Хавбек «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли рассказал о том, что у него была серьезная зависимость от азартных игр – футболист делал ставки и в итоге получил дисквалификацию.

«Проблема была в том, что я уже не мог себя контролировать. Ставки поглотили мою жизнь, стали навязчивой идеей. Это кошмар. Я знаю, что мне повезло, и что люди попадают в более тяжелые ситуации».

«Меня захватила пустота. Здесь нет различий по социальному признаку, нет преимуществ в зависимости от таланта. Все началось как игра. Я много играл, однако никогда не ставил на себя или на команду».

«Никому не говорил, потому что мне было стыдно. Я полностью потерял контроль над собой. Я не очень хорошо играл и еще хуже тренировался. Моя голова была занята другим».

«Меня тошнило от своего поведения, но я не мог без этого обойтись. Центром моей жизни стали ставки, а не футбол», – сказал Фаджоли.

Игрок уже отбыл дисквалификацию и вернулся в футбол.