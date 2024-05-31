Катарина Завацкая – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/4 финала Катя сыграет против еще одной украинки Катерины Байндл (№167 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Полины Кудерметовой (№168 WTA) или Эллы Зайдель (№158 WTA).

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