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ITF
31 мая 2024, 11:05 | Обновлено 31 мая 2024, 11:06
582
0

Катарина Завацкая – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Брешии

31 мая 2024, 11:05 | Обновлено 31 мая 2024, 11:06
582
0
Катарина Завацкая – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

31 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/4 финала Катя сыграет против еще одной украинки Катерины Байндл (№167 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Полины Кудерметовой (№168 WTA) или Эллы Зайдель (№158 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Брешия Катарина Завацкая смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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