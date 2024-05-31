ITF31 мая 2024, 11:05 | Обновлено 31 мая 2024, 11:06
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Катарина Завацкая – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Брешии
31 мая 2024, 11:05 | Обновлено 31 мая 2024, 11:06
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31 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).
В матче 1/4 финала Катя сыграет против еще одной украинки Катерины Байндл (№167 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Полины Кудерметовой (№168 WTA) или Эллы Зайдель (№158 WTA).
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