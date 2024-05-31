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  4. Источник: ключевой игрок Миная близок к переходу в Зарю
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 10:53 |
667
1

Источник: ключевой игрок Миная близок к переходу в Зарю

Тимур Кораблин останется в УПЛ

31 мая 2024, 10:53 |
667
1
Источник: ключевой игрок Миная близок к переходу в Зарю
ФК Минай. Тимур Кораблин

Украинский полузащитник «Миная» Тимур Кораблин близок к переходу в луганскую «Зарю», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «мужики» заплатят за 22-летнего футболиста 200-300 тысяч евро.

Таким образом игрок сможет продолжить выступления в Украинской Премьер-лиге, чего ему недавно пожелал главный тренер «Миная» Желько Любенович.

В этом сезоне Тимур Кораблин провел 23 матча в УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Gargantua
там Ременяк очень хорошего уровня игрок
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