Источник: ключевой игрок Миная близок к переходу в Зарю

Украинский полузащитник «Миная» Тимур Кораблин близок к переходу в луганскую «Зарю», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, «мужики» заплатят за 22-летнего футболиста 200-300 тысяч евро.

Таким образом игрок сможет продолжить выступления в Украинской Премьер-лиге, чего ему недавно пожелал главный тренер «Миная» Желько Любенович.

В этом сезоне Тимур Кораблин провел 23 матча в УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.