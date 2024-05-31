Анатолий ТРУБИН: «Прогресс Лунина – топ, он молодец. Этот пенальти...»
Вратарь оценил конкурента в сборной Украины
Вратарь Анатолий Трубин считает, что кипер «Реала» и его конкурент в сборной Украины Андрей Лунин достиг большого прогресса в нынешнем сезоне.
Трубин отметил серию пенальти в Лиге чемпионов, когда Лунин помог мадридцам пройти «Манчестер Сити».
«Прогресс Лунина? Это топ, он молодец. Иногда смотрю матчи, особенно в Лиге чемпионов. Этот пенальти, когда остался по центру... Это такое решение, которое не всегда есть у тебя в голове. Это круто, он молодец».
«Выдержал давление и показывает, что является отличным вратарем», — сказал Трубин.
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