Анатолий ТРУБИН: «Прогресс Лунина – топ, он молодец. Этот пенальти...»

Вратарь Анатолий Трубин считает, что кипер «Реала» и его конкурент в сборной Украины Андрей Лунин достиг большого прогресса в нынешнем сезоне.

Трубин отметил серию пенальти в Лиге чемпионов, когда Лунин помог мадридцам пройти «Манчестер Сити».

«Прогресс Лунина? Это топ, он молодец. Иногда смотрю матчи, особенно в Лиге чемпионов. Этот пенальти, когда остался по центру... Это такое решение, которое не всегда есть у тебя в голове. Это круто, он молодец».

«Выдержал давление и показывает, что является отличным вратарем», — сказал Трубин.