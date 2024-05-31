Трубин рассказал о конкуренции с Луниным в сборной Украины

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин оценил конкуренцию в сборной Украины с Андреем Луниным за статус первого номера. В решающих матчах отбора основным стал Лунин.

«Конкуренция за статус основного продолжается. Это выбор главного тренера, я его уважаю. Мы видим, что это (выбор Лунина – прим) был хороший выбор, потому что сборная вышла на Евро. Я же могу только тренироваться, играть и показывать себя».

«Будут матчи до Евро, и только там я могу что-то делать. Кто будет лучше по мнению тренера, тот и сыграет. Нужно работать», – сказал Трубин.

До Евро-2024 сборная Украины проведет контрольные встречи с Германией, Польшей и Молдовой.