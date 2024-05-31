Трубин рассказал о конкуренции с Луниным в сборной Украины
Готов бороться за статус первого номера
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин оценил конкуренцию в сборной Украины с Андреем Луниным за статус первого номера. В решающих матчах отбора основным стал Лунин.
«Конкуренция за статус основного продолжается. Это выбор главного тренера, я его уважаю. Мы видим, что это (выбор Лунина – прим) был хороший выбор, потому что сборная вышла на Евро. Я же могу только тренироваться, играть и показывать себя».
«Будут матчи до Евро, и только там я могу что-то делать. Кто будет лучше по мнению тренера, тот и сыграет. Нужно работать», – сказал Трубин.
До Евро-2024 сборная Украины проведет контрольные встречи с Германией, Польшей и Молдовой.
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