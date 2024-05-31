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  4. Сергей РЕБРОВ: «От сборной Украины многого ждут на Евро-2024»
Чемпионат Европы
31 мая 2024, 07:47 |
915
0

Сергей РЕБРОВ: «От сборной Украины многого ждут на Евро-2024»

Команда приступила к работе в Германии

31 мая 2024, 07:47 |
915
0
Сергей РЕБРОВ: «От сборной Украины многого ждут на Евро-2024»
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины прибыла в Германию и начала подготовку к чемпионату Европы. О ситуации рассказал наставник Сергей Ребров.

«Нужно хорошо подготовиться на сборе, потому что все от нас многого ждут на Евро. Я перед стартом работы поблагодарил и напомнил игрокам о том, что они уже сделали, а сделали они многое. Сейчас нужно оставить это позади и хорошо представить Украину на чемпионате Европы».

«У игроков после сезона был небольшой, но очень необходимый перерыв. Последние три месяца игроки «Шахтера» и «Динамо» играли по 2-3 матча в неделю, это сложно».

«Они немного отдохнули и с хорошим настроением готовятся к Евро», — сказал Ребров.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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