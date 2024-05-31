Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»

Новым тренером «Баварии» стал Венсан Компани, который хочет видеть в игроках голод к успеху после неудачного сезона, в котором команда осталась без трофеев.

«Я встретил тут приятных людей. Я знаю, каким большим клубом является «Бавария», и очень горжусь, что я здесь, и в то же время я очень мотивирован. Сезон для нас начинается прямо сейчас».

«Хочу, чтобы мои игроки были смелыми, агрессивными, они должны быть командой. Но пока рано говорить о составе. Мне нужно понять, насколько они голодны».

«Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне. Посмотрим, кто из игроков достаточно голоден, чтобы остаться и играть за «Баварию», – сказал Компани.