Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Тренер скоро определится, кто ему не нужен
Новым тренером «Баварии» стал Венсан Компани, который хочет видеть в игроках голод к успеху после неудачного сезона, в котором команда осталась без трофеев.
«Я встретил тут приятных людей. Я знаю, каким большим клубом является «Бавария», и очень горжусь, что я здесь, и в то же время я очень мотивирован. Сезон для нас начинается прямо сейчас».
«Хочу, чтобы мои игроки были смелыми, агрессивными, они должны быть командой. Но пока рано говорить о составе. Мне нужно понять, насколько они голодны».
«Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне. Посмотрим, кто из игроков достаточно голоден, чтобы остаться и играть за «Баварию», – сказал Компани.
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