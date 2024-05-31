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  4. Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Германия
31 мая 2024, 07:28 |
887
0

Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»

Тренер скоро определится, кто ему не нужен

31 мая 2024, 07:28 |
887
0
Новый тренер Баварии: «Посмотрим, кто из игроков останется в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Новым тренером «Баварии» стал Венсан Компани, который хочет видеть в игроках голод к успеху после неудачного сезона, в котором команда осталась без трофеев.

«Я встретил тут приятных людей. Я знаю, каким большим клубом является «Бавария», и очень горжусь, что я здесь, и в то же время я очень мотивирован. Сезон для нас начинается прямо сейчас».

«Хочу, чтобы мои игроки были смелыми, агрессивными, они должны быть командой. Но пока рано говорить о составе. Мне нужно понять, насколько они голодны».

«Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне. Посмотрим, кто из игроков достаточно голоден, чтобы остаться и играть за «Баварию», – сказал Компани.

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Бавария Венсан Компани чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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