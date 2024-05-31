МЮ нацелен на защитника Челси. Синие готовы продавать

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» летом рассмотрит вариант подписания защитника «Челси» Трево Чалоба в рамках обновления линии обороны.

МЮ нравится универсализм футболиста, который может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

«Челси» готов продавать из-за ситуации с финансовым фейр-плей и оценивает Чалоба в 25 миллионов фунтов. Контракт 24-летнего игрока истекает в 2028 году.

В минувшем сезоне Чалоба провел 17 матчей и забил 1 гол.