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  4. МЮ нацелен на защитника Челси. Синие готовы продавать
Англия
31 мая 2024, 07:11 |
1039
0

МЮ нацелен на защитника Челси. Синие готовы продавать

Чалоба может перебраться в Манчестер

31 мая 2024, 07:11 |
1039
0
МЮ нацелен на защитника Челси. Синие готовы продавать
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» летом рассмотрит вариант подписания защитника «Челси» Трево Чалоба в рамках обновления линии обороны.

МЮ нравится универсализм футболиста, который может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

«Челси» готов продавать из-за ситуации с финансовым фейр-плей и оценивает Чалоба в 25 миллионов фунтов. Контракт 24-летнего игрока истекает в 2028 году.

В минувшем сезоне Чалоба провел 17 матчей и забил 1 гол.

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Челси Трево Чалоба Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Independent
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