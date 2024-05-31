Лига чемпионов31 мая 2024, 05:51 |
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РОЙС: «Было бы прекрасно выиграть финал ЛЧ в последнем матче за Боруссию»
Футболист будет рад уйти красиво
31 мая 2024, 05:51 |
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Лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс был бы очень рад, если бы в последнем матче за клуб он выиграл бы трофей Лиги чемпионов.
«Замечательно. Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его.
Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в «Боруссии» можно завершить и хуже», – сказал 34-летний полузащитник.
Финал состоится 1 июня. Соперником немецкого клуба будет мадридский «Реал».
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