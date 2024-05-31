Команду-лифт между АПЛ и Чемпионшипом возглавил 35-летний датчанин

Английский «Норвич» сообщил о назначении на пост главного тренера датчанина Йоханнеса Хоффа Торупа.

35-летний специалист до переезда в Англию с января 2023 года тренировал «Нордшелланд», с которым добился неплохих успехов.

«Канарейки» в прошлом сезоне заняли шестое место в Чемпионшипе и уступили «Лидсу» в первом раунде плей-офф за право выхода в элиту английского футбола. В предыдущем сезоне команду тренировал немец Давид Вагнер.

Стоит отметить, что за последние 10 лет «Норвич» четырежды вылетал из АПЛ.