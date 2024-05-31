Команду-лифт между АПЛ и Чемпионшипом возглавил 35-летний датчанин
Йоханнес Хофф Торуп стал тренером английского Норвича
Английский «Норвич» сообщил о назначении на пост главного тренера датчанина Йоханнеса Хоффа Торупа.
35-летний специалист до переезда в Англию с января 2023 года тренировал «Нордшелланд», с которым добился неплохих успехов.
«Канарейки» в прошлом сезоне заняли шестое место в Чемпионшипе и уступили «Лидсу» в первом раунде плей-офф за право выхода в элиту английского футбола. В предыдущем сезоне команду тренировал немец Давид Вагнер.
Стоит отметить, что за последние 10 лет «Норвич» четырежды вылетал из АПЛ.
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