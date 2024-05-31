Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия предлагает контракт лидеру с уменьшением зарплаты на 50%
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 04:31 | Обновлено 31 мая 2024, 04:33
244
0

Александрия предлагает контракт лидеру с уменьшением зарплаты на 50%

Владислав Калитвинцев не согласен на такой расклад событий

31 мая 2024, 04:31 | Обновлено 31 мая 2024, 04:33
244
0
Александрия предлагает контракт лидеру с уменьшением зарплаты на 50%
УПЛ. Владислав Калитвинцев

Лидер «Александрии» Владислав Калитвинцев становится свободным агентом.

Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, клуб хочет сохранить футболиста, но пока не может с ним договориться.

«Александрия» предлодила ему контракт с 50% дисконтом, но хавбек не хочет идти на такое уменьшение зарплаты, хотя был бы не против остаться в команде.

В прошедшем сезоне 31-летний Калитвинцев был важным игроком в построениях Руслана Ротаня. На его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

По теме:
Тарас МОРОЗ: «Против Левого Берега был классический матч плей-офф»
Николай ГАЙДУЧИК: «Cделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ»
Лидер Эпицентра: «Верес нас ничем не удивил»
Владислав Калитвинцев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:34 2
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона высказался о реванше

Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Бокс | 30 мая 2024, 19:00 1
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику

Промоутер вспомнил разбитый нос Тайсона в 7 раунде

Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Футбол | 30.05.2024, 17:28
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Футбол | 30.05.2024, 23:30
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Теннис | 30.05.2024, 20:24
Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
29.05.2024, 14:57 15
Футбол
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
30.05.2024, 07:47 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
29.05.2024, 14:53 6
Футбол
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 6
Бокс
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
29.05.2024, 10:56 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
30.05.2024, 07:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем