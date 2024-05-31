Украина. Премьер лига31 мая 2024, 04:31 | Обновлено 31 мая 2024, 04:33
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Александрия предлагает контракт лидеру с уменьшением зарплаты на 50%
Владислав Калитвинцев не согласен на такой расклад событий
31 мая 2024, 04:31 | Обновлено 31 мая 2024, 04:33
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Лидер «Александрии» Владислав Калитвинцев становится свободным агентом.
Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, клуб хочет сохранить футболиста, но пока не может с ним договориться.
«Александрия» предлодила ему контракт с 50% дисконтом, но хавбек не хочет идти на такое уменьшение зарплаты, хотя был бы не против остаться в команде.
В прошедшем сезоне 31-летний Калитвинцев был важным игроком в построениях Руслана Ротаня. На его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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