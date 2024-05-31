Александрия предлагает контракт лидеру с уменьшением зарплаты на 50%

Лидер «Александрии» Владислав Калитвинцев становится свободным агентом.

Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, клуб хочет сохранить футболиста, но пока не может с ним договориться.

«Александрия» предлодила ему контракт с 50% дисконтом, но хавбек не хочет идти на такое уменьшение зарплаты, хотя был бы не против остаться в команде.

В прошедшем сезоне 31-летний Калитвинцев был важным игроком в построениях Руслана Ротаня. На его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 ассиста.