Илья Забарный рассказал, что ему сказал капитан Борнмута при первой встрече

Игрок сборной Украины Илья Забарный рассказал, как его приняли в «Борнмуте». Защитник всем доволен и благодарен клубу за помощь.

«Здесь никто не знал, кто я. Для меня это было нормально. Может, кто-то и думал: «Кто это? Переходит за такие деньги, и мы его не знаем, не слышали». Мне это нормально. Кто-то, как Жора Судаков, занимается с пиар-компанией, мне это не нужно было.

Когда я пришел, мне в «Борнмуте» очень понравилась атмосфера, честно скажу. Сразу ко мне подошел капитан, сказал: «Любой вопрос – обращайся, я тебе помогу с чем-либо». И также я больше проводил время сначала с физио, потому что восстанавливался у них.

Они очень добрые люди – относились как к сыну, очень помогали мне, всегда шутили со мной, поддерживали приятный эмоциональный контакт. Я очень благодарен им, потому что я здесь был сам полтора месяца с травмой, и было тяжело.

Я ждал Ангелину (жена Ильи – прим. Sport.ua), потому что ей очень долго делали визу. Они мне очень помогли. Честно, я не ожидал, что так будет. Они сделали максимально все для меня легким, – сказал Забарный.

21-летний футболист в прошлом сезоне АПЛ сыграл за клуб 37 матчей и забил 1 гол. Его покупка обошлась «Борнмуту» в 22,7 млн евро.