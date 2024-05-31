ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин покинул пост спортивного директора Металлиста
Стороны решили не продлевать сотрудничество
Харьковский «Металлист» сообщил, что Василий Кобин покинул клуб.
Как сообщает пресс-служба «желто-синих», 39-летний специалист больше не будет занимать должность спортивного директора – у него закончился контракт. По совместному решению сторон договор не будет продлен.
Кобин был назначен спортивным директором «Металлиста» в июле 2022 года. В первый его сезон команда не смогла остаться в УПЛ, а в этом году «Металлист» финишировал на четвертом месте в группе выживания Первой лиги.
В качестве игрока Кобин выступал за «Шахтер», «Металлист», «Закарпатье», «Карпаты», «Верес» и «Минай». На его счету 11 матчей за сборную Украины.
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