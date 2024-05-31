Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин покинул пост спортивного директора Металлиста
Украина. Первая лига
31 мая 2024, 01:40 | Обновлено 31 мая 2024, 02:28
142
0

ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин покинул пост спортивного директора Металлиста

Стороны решили не продлевать сотрудничество

31 мая 2024, 01:40 | Обновлено 31 мая 2024, 02:28
142
0
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин покинул пост спортивного директора Металлиста
ФК Металлист. Василий Кобин

Харьковский «Металлист» сообщил, что Василий Кобин покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», 39-летний специалист больше не будет занимать должность спортивного директора – у него закончился контракт. По совместному решению сторон договор не будет продлен.

Кобин был назначен спортивным директором «Металлиста» в июле 2022 года. В первый его сезон команда не смогла остаться в УПЛ, а в этом году «Металлист» финишировал на четвертом месте в группе выживания Первой лиги.

В качестве игрока Кобин выступал за «Шахтер», «Металлист», «Закарпатье», «Карпаты», «Верес» и «Минай». На его счету 11 матчей за сборную Украины.

По теме:
Лидер Эпицентра: «Верес нас ничем не удивил»
Буковина рассталась с экс-полузащитником Металлиста и Карпат
Игорь МЕДИНСКИЙ: «Впереди самый важный матч»
Василий Кобин Металлист Харьков Первая лига Украины отставка
Руслан Травкин Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф
Теннис | 30 мая 2024, 13:06 11
Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф
Ястремская уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, где сразится с Гофф

Во втором круге Даяна деклассировала Ван Яфань

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Бокс | 30 мая 2024, 07:11 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»

Экс-соперник Александра высказался о будущем украинского чемпиона

Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Футбол | 30.05.2024, 19:12
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Заруба Италии и Англии. Определены все полуфиналисты Евро-2024 U-17
Футбол | 30.05.2024, 22:59
Заруба Италии и Англии. Определены все полуфиналисты Евро-2024 U-17
Заруба Италии и Англии. Определены все полуфиналисты Евро-2024 U-17
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 30.05.2024, 07:47
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше
Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше
30.05.2024, 01:25
Бокс
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
30.05.2024, 17:28 4
Футбол
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
29.05.2024, 19:01 36
Футбол
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:34 2
Бокс
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
29.05.2024, 07:40
Бокс
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 15
Футбол
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
29.05.2024, 10:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем