Италия31 мая 2024, 00:23 | Обновлено 31 мая 2024, 00:36
512
0
Кто получит последнюю путевку в Серию A? Сыгран первый матч финала плей-офф
Кремонезе и Венеция разошлись нулевой ничьей и готовятся к ответной игре
31 мая 2024, 00:23 | Обновлено 31 мая 2024, 00:36
512
0
Вечером 30 мая сыгран первый матч финала плей-офф за путевку в Серию A.
Кремонезе и Венеция разошлись нулевой ничьей (0:0) и готовятся к ответной игре.
Решающий матч пройдет 2 июня на поле Венеции.
Ранее из Серии B в топ-дивизион напрямую вышли Парма и Комо. Снизятся из серии A Салернитана, Сассуоло и Фрозиноне.
Серия B. Финал плей-офф за путевку в Серию A
Первый матч. 30 мая
Кремонезе – Венеция – 0:0
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