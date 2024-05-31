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Италия
31 мая 2024, 00:23 | Обновлено 31 мая 2024, 00:36
512
0

Кто получит последнюю путевку в Серию A? Сыгран первый матч финала плей-офф

Кремонезе и Венеция разошлись нулевой ничьей и готовятся к ответной игре

31 мая 2024, 00:23 | Обновлено 31 мая 2024, 00:36
512
0
Кто получит последнюю путевку в Серию A? Сыгран первый матч финала плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 мая сыгран первый матч финала плей-офф за путевку в Серию A.

Кремонезе и Венеция разошлись нулевой ничьей (0:0) и готовятся к ответной игре.

Решающий матч пройдет 2 июня на поле Венеции.

Ранее из Серии B в топ-дивизион напрямую вышли Парма и Комо. Снизятся из серии A Салернитана, Сассуоло и Фрозиноне.

Серия B. Финал плей-офф за путевку в Серию A

Первый матч. 30 мая

Кремонезе – Венеция – 0:0

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чемпионат Италии по футболу Кремонезе Венеция Серия A Серия B переходные матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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