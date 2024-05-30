Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас

8-й раз за последние 20 лет лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал футболимт «Динамо» – Владислав Ванат. В сезоне-2023/24 он набрал 21 очко, забив 14 мячей и сделав 7 голевых передач.

В топ-10 вошли еще два игрока киевлян – Виталий Буяльский (2-е место) и Назар Волошин (5-е). А на 11-й позиции разместился Андрей Ярмоленко, который подняв свой показатель за карьеру до 167 баллов (107+60), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2023/24

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Владислав ВАНАТ Динамо 21 (14+7) 27 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 15 (10+5) 23 3. Данила СИКАН Шахтер 13 (10+3) 30 4. Илья КВАСНИЦА Рух 13 (8+5) 30 5. Назар ВОЛОШИН Динамо 13 (7+6) 26 6. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 12 (9+3) 23 Александр ФИЛИППОВ Днепр-1 12 (9+3) 23 8. Александр ЗУБКОВ Шахтер 12 (5+7) 25 9. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 11 (9+2) 25 10. Олег КОЖУШКО Кривбасс 11 (9+2) 26 11. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 11 (8+3) 17 12. Андрей ШТОГРИН Черноморец 11 (8+3) 30 13. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 11 (7+4) 27

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)