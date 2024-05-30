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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 21:30 | Обновлено 30 мая 2024, 21:38
193
1

Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас

В сезоне-2023/24 форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач

30 мая 2024, 21:30 | Обновлено 30 мая 2024, 21:38
193
1
Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас
ФК Динамо. Владислав Ванат

8-й раз за последние 20 лет лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал футболимт «Динамо» – Владислав Ванат. В сезоне-2023/24 он набрал 21 очко, забив 14 мячей и сделав 7 голевых передач.

В топ-10 вошли еще два игрока киевлян – Виталий Буяльский (2-е место) и Назар Волошин (5-е). А на 11-й позиции разместился Андрей Ярмоленко, который подняв свой показатель за карьеру до 167 баллов (107+60), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2023/24

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

21 (14+7)

27

2.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

15 (10+5)

23

3.

Данила СИКАН

Шахтер

13 (10+3)

30

4.

Илья КВАСНИЦА

Рух

13 (8+5)

30

5.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

13 (7+6)

26

6.

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

12 (9+3)

23

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1

12 (9+3)

23

8.

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

12 (5+7)

25

9.

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

11 (9+2)

25

10.

Олег КОЖУШКО

Кривбасс

11 (9+2)

26

11.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

11 (8+3)

17

12.

Андрей ШТОГРИН

Черноморец

11 (8+3)

30

13.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

11 (7+4)

27

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)

Игрок

Клубы

О (Г+П)

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

167 (107+60)

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист/Харьков/Шахтер/

143 (99+44)

Днепр/Карпаты/Динамо/

Черноморец/Заря

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал/Шахтер/Днепр/

137 (117+20)

Колос/Минай

4.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д/Динамо/Шахтер

135 (103+32)

5.

Дарио СРНА

Шахтер

121 (33+88)

6.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

120 (68+52)

7.

Марко ДЕВИЧ

Волынь/Металлист/Шахтер

119 (90+29)

8.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

118 (77+41)

8.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

118 (50+68)

10.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/

115 (63+52)

Металлист

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Mykola_nik
Шкода що зараз в укр. чемпіонаті немає хороших гравців в нападі...
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