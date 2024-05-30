Ванат стал лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас
В сезоне-2023/24 форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач
8-й раз за последние 20 лет лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал футболимт «Динамо» – Владислав Ванат. В сезоне-2023/24 он набрал 21 очко, забив 14 мячей и сделав 7 голевых передач.
В топ-10 вошли еще два игрока киевлян – Виталий Буяльский (2-е место) и Назар Волошин (5-е). А на 11-й позиции разместился Андрей Ярмоленко, который подняв свой показатель за карьеру до 167 баллов (107+60), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2023/24
|
|
Игрок
|
Клуб
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
21 (14+7)
|
27
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
15 (10+5)
|
23
|
3.
|
Данила СИКАН
|
Шахтер
|
13 (10+3)
|
30
|
4.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
13 (8+5)
|
30
|
5.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
13 (7+6)
|
26
|
6.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
12 (9+3)
|
23
|
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1
|
12 (9+3)
|
23
|
8.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
12 (5+7)
|
25
|
9.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
11 (9+2)
|
25
|
10.
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
11 (9+2)
|
26
|
11.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
11 (8+3)
|
17
|
12.
|
Андрей ШТОГРИН
|
Черноморец
|
11 (8+3)
|
30
|
13.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
11 (7+4)
|
27
Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
О (Г+П)
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
167 (107+60)
|
2.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист/Харьков/Шахтер/
|
143 (99+44)
|
|
|
Днепр/Карпаты/Динамо/
|
|
|
|
Черноморец/Заря
|
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал/Шахтер/Днепр/
|
137 (117+20)
|
|
|
Колос/Минай
|
|
4.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д/Динамо/Шахтер
|
135 (103+32)
|
5.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
121 (33+88)
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
120 (68+52)
|
7.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь/Металлист/Шахтер
|
119 (90+29)
|
8.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
118 (77+41)
|
8.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
118 (50+68)
|
10.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/
|
115 (63+52)
|
|
|
Металлист
|
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордж Гроувз считает, что украинец снова победит Тайсона
«Королевский клуб» подготовил своим футболистам солидный бонус