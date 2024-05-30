Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

31 мая начнут играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В пятницу на корты Парижа выйдет Даяна Ястремская (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (13:00)

Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Коко Гофф (№3 WTA) [3]

*ориентировочное время начала по Киеву

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