Зубков стал лучшим ассистентом чемпионата

Лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Шахтера» – Александр Зубков. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник горняков сделал 7 голевых передач в 25 проведенных матчах. Надо отметить, что столь невысокий результат среди победителей в данной номинации имел только Сергей Ребров в ЧУ-2006/07. Семь результативных пасов оказалось и на счету динамовца Владислава Ваната, но он отыграл на две встречи больше, чем Зубков.

Ассистент №1 предыдущего чемпионата Александр Пихаленок на сей раз разместился на 8-й позиции. К слову, знаковое событие произошло в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы: Андрей Ярмоленко стал третьим игроком, сделавшим 60 голевых передач в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2023/24

Игрок Клуб ГП И 1. Александр ЗУБКОВ Шахтер 7 25 2. Владислав ВАНАТ Динамо 7 27 3. Назар ВОЛОШИН Динамо 6 26 4. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6 30 5. Лассина ТРАОРЕ Шахтер 5 16 6. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 5 22 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 5 23 8. Владимир АДАМЮК Днепр-1 5 25 Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 5 25 10. Илья КВАСНИЦА Рух 5 30 Тимур СТЕЦКОВ Кривбасс 5 30

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)