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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 21:17 | Обновлено 30 мая 2024, 21:27
233
1

Зубков стал лучшим ассистентом чемпионата

В сезоне-2023/24 хавбек горняков сделал 7 голевых передач

30 мая 2024, 21:17 | Обновлено 30 мая 2024, 21:27
233
1
Зубков стал лучшим ассистентом чемпионата
ФК Шахтер. Александр Зубков

Лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Шахтера» – Александр Зубков. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник горняков сделал 7 голевых передач в 25 проведенных матчах. Надо отметить, что столь невысокий результат среди победителей в данной номинации имел только Сергей Ребров в ЧУ-2006/07. Семь результативных пасов оказалось и на счету динамовца Владислава Ваната, но он отыграл на две встречи больше, чем Зубков.

Ассистент №1 предыдущего чемпионата Александр Пихаленок на сей раз разместился на 8-й позиции. К слову, знаковое событие произошло в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы: Андрей Ярмоленко стал третьим игроком, сделавшим 60 голевых передач в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2023/24

Игрок

Клуб

ГП

И

1.

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

7

25

2.

Владислав ВАНАТ

Динамо

7

27

3.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

6

26

4.

Иван ДИБАНГО

Кривбасс

6

30

5.

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

5

16

6.

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

5

22

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

5

23

8.

Владимир АДАМЮК

Днепр-1

5

25

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

5

25

10.

Илья КВАСНИЦА

Рух

5

30

Тимур СТЕЦКОВ

Кривбасс

5

30

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)

Игрок

Клубы

ГП

1.

Дарио СРНА

Шахтер

88

2.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

68

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

60

4.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

52

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист

52

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр/Динамо

50

7.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря

47

8.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков/Шахтер/Днепр/Карпаты/

44

Динамо/Черноморец/Заря

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

44

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

44
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Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Mykola_nik
Від Селезньова також іноді мяч попадав рикошетом в ворота і багато хто думав що він не бревно а футболіст...
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