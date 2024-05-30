Зубков стал лучшим ассистентом чемпионата
В сезоне-2023/24 хавбек горняков сделал 7 голевых передач
Лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Шахтера» – Александр Зубков. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник горняков сделал 7 голевых передач в 25 проведенных матчах. Надо отметить, что столь невысокий результат среди победителей в данной номинации имел только Сергей Ребров в ЧУ-2006/07. Семь результативных пасов оказалось и на счету динамовца Владислава Ваната, но он отыграл на две встречи больше, чем Зубков.
Ассистент №1 предыдущего чемпионата Александр Пихаленок на сей раз разместился на 8-й позиции. К слову, знаковое событие произошло в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы: Андрей Ярмоленко стал третьим игроком, сделавшим 60 голевых передач в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ-2023/24
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ГП
|
И
|
1.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
7
|
25
|
2.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
7
|
27
|
3.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
6
|
26
|
4.
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
6
|
30
|
5.
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
5
|
16
|
6.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
5
|
22
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
5
|
23
|
8.
|
Владимир АДАМЮК
|
Днепр-1
|
5
|
25
|
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
5
|
25
|
10.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
5
|
30
|
|
Тимур СТЕЦКОВ
|
Кривбасс
|
5
|
30
Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
ГП
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
88
|
2.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
68
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
60
|
4.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
52
|
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист
|
52
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр/Динамо
|
50
|
7.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря
|
47
|
8.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков/Шахтер/Днепр/Карпаты/
|
44
|
|
|
Динамо/Черноморец/Заря
|
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
44
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
44
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь попал в заявку на матч
Влада Никольченко ранее была исключена из состава сборной Украины